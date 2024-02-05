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Экономика Ужесточение мобилизации в Украине

Ни денег, ни водительского. Как в Украине будут мотивировать идти в ТЦК, если примут проект №10449

повестка, мобилизация, ТЦК
Фото: Getty Images | В Украине готовятся принять новый законопроект о мобилизации

В парламенте на рассмотрении находится новый проект о мобилизации №10449. В проекте — много спорных моментов, в том числе и связанных с ограничением прав граждан. Фокус исследовал, какие санкции предусмотрены для тех, кто вовремя не явится по повестке в ТЦК.

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После первой неудачной попытки с новым мобилизационным проектом в конце января состоялась попытка вторая. На этот раз законопроект от правительства №10449 депутаты намерены все же вынести на голосование в парламент, и, по предварительным прогнозам, документ могут принять уже в марте. В пояснительной записке к проекту, в частности, отмечается, что "после принятия ожидается улучшение процесса комплектования личным составом Вооруженных сил Украины и других военных формирований во время проведения мобилизации".

Ограничить в правах: какие права и когда ограничивает законопроект о мобилизации

Как объясняет адвокат АО "Дикси Лекс" Виктор Дрогомирецкий, если законопроект №10449 будет принят, то в законодательстве появится новая норма, а именно статья 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которой в случае неявки гражданином в ТЦК и СП, а также при условии отсутствия возможности Национальной полицией осуществить административное задержание и доставку военнообязанного или резервиста в течение 15 дней в ТЦК и СП, руководитель ТЦК и СП в течение 5 дней направляет гражданину в электронной форме (в случае, если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста) или в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства гражданина требование о выполнении обязанности.

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Далее, если гражданин после вручения требования в течение 10 дней не явился в ТЦК и СП (зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин находится за рубежом), то в таком случае ТЦК и СП имеет право обратиться в течение 5 дней в административный суд с заявлением о:

  • временном ограничении такого гражданина в праве выезда за пределы Украины;
  • временном ограничении такого гражданина в праве управления транспортными средствами;
  • наложении ареста на средства и другие ценности такого гражданина, находящихся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях.
Законопроект предусматривает ограничение в праве выезда за границу в случае невыполнения требования явиться в ТЦК Fullscreen
Законопроект предусматривает ограничение в праве выезда за границу в случае невыполнения требования явиться в ТЦК
Фото: Из открытых источников

"Административный суд согласно территориальной юрисдикции рассматривает заявление ТЦК и СП по существу заявленных требований в течение 15 дней со дня открытия производства по делу. Рассмотрение заявления происходит в судебном заседании с уведомлением сторон. Если же стороны не явились в судебное заседание, несмотря на надлежащее уведомление о дате, времени и месте рассмотрения дела, суд рассматривает заявление в письменном производстве. В случае удовлетворения административным судом заявления ТЦК и СП по установлению ограничений, такие ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока гражданин не выполнит соответствующие обязательства по этому требованию. Только после полного выполнения гражданином обязанностей, предусмотренных требованием ТЦК и СП, ему предоставляется справка о выполнении обязанности. Такая справка, или сообщение об отзыве требования, направляется в орган государственной исполнительной службы", — говорит Виктор Дрогомирецкий.

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По мнению Александра Камши, адвоката, руководителя Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", в соответствии с проектом №10449 не совсем понятен механизм исполнения будущих решений судов по новым делам, который предлагается ввести проектом. "Детально не прописано, как будет исполняться решение суда и каким образом будет накладываться ограничение на военнообязанного. В частности, сейчас ч. 9 ст. 71 ЗУ "Об исполнительном производстве" предусмотрено, что ограничение в праве управления транспортными средствами возможно только на основании постановления государственного исполнителя (а не на основании решения суда) в случае наличия у должника задолженности по уплате алиментов. При этом в проекте не предлагается внесение изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве" в части расширения оснований для ограничения лица в праве управления транспортным средством", — рассказал эксперт в комментарии Фокусу.

Ограничить управлять ТС по решению суда — сложная идея, которую невозможно реализовать для тех, кто находится за границей Fullscreen
Ограничить управлять ТС по решению суда — сложная идея, которую невозможно реализовать для тех, кто находится за границей
Фото: Фото из открытых источников

То есть возникает ситуация, когда юридически невозможно лишить гражданина права управлять автомобилем, ведь такое право в законодательстве Украины сейчас предусмотрено только в отношении должников по алиментам.

Перекрыть доступ к деньгам: успеют ли граждане снять свои средства до получения решения суда

В новом законопроекте о мобилизации говорится также о наложении ареста на средства и другие ценности такого гражданина, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях.

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Александр Камша объясняет: как определено в ст. 59 ЗУ "О банках и банковской деятельности", допускается наложение ареста на денежные средства и другие ценности физических лиц, находящихся в банке, исключительно по постановлению государственного исполнителя, частного исполнителя или по решению суда о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом. Снятие ареста с имущества и средств осуществляется по постановлению государственного исполнителя, частного исполнителя или по решению суда.

По новому законопроекту, суд может ограничить возможность пользоваться банковским счетом Fullscreen
По новому законопроекту, суд может ограничить возможность пользоваться банковским счетом
Фото: Факты

"В то же время в проекте закона №10449 четко не детализирован порядок исполнения решения суда по новым делам. Очевидно, что после получения решения суда представителям ТЦК и СП придется обращаться в государственную исполнительную службу, которая сможет установить, в каких банковских учреждениях у военнообязанного есть счета, и уже после получения такой информации исполнитель сможет направить в банк постановление об установлении ограничений", — отмечает Камша.

По его мнению, достаточно непонятен результат, которого таким образом пытаются достичь авторы проекта №10449. Ведь военнообязанные лица, если они будут иметь угрозу ограничения права на пользование средствами, выберут вариант снятия всех средств со счетов в банковских учреждениях для минимизации возможных рисков. Подобные действия могут иметь крайне негативные последствия для банковской системы, а также для экономики Украины.

Представителям ТЦК и СП придется обращаться в государственную исполнительную службу, которая сможет установить, в каких банковских учреждениях у военнообязанного есть счета.

К тому же, продолжает эксперт, авторы не учитывают то обстоятельство, что у военнообязанного может банально не быть банковского счета, и в таком случае ограничения вообще не будут иметь смысла. "Нерешенным является также вопрос, как военнообязанные в случае блокировки средств смогут платить коммунальные платежи, погашать задолженности по кредитам", — рассуждает адвокат.

Ограничение доступа к средствам можно обойти, если до получения решения суда снять средства со счета, говорят эксперты Fullscreen
Ограничение доступа к средствам можно обойти, если до получения решения суда снять средства со счета, говорят эксперты
Фото: pexels.com

Итак, по мнению юристов, главным недостатком такого способа наказания для тех, кто не является по повестке в ТЦК, является достаточное количество времени, чтобы гражданин просто получил свои средства наличными или же перевел полностью или частично деньги со своего счета на счета своих близких и родных.

Еще один вопрос к нормам проекта №10449 — это то, что не все военнообязанные вообще могут узнать о вручении им повестки. "Военнообязанный или резервист может и не знать о том, что ТЦК и СП направили ему требование, в случае, если фактическое место жительства не совпадает с местом регистрации. В таком случае он может узнать о требовании, когда уже будет получено решение суда об удовлетворении заявления ТЦК и СП или от государственного исполнителя, который будет выполнять решение суда, тогда арест счетов, депозитов или наличности в банковских сейфах может быть неожиданным наказанием за неявку в ТЦК и СП", — говорит Виктор Дрогомирецкий.

Слишком много вопросов: почему законопроект №10449 нуждается в доработке

Согласно проекту №10449, предусмотрена как возможность апелляционного обжалования решения суда в новых типах дел, так и возможность кассационного обжалования: предлагают установить пятнадцатидневный срок на рассмотрение апелляционной жалобы на решение (со дня открытия апелляционного производства). "Несколько оптимистичным кажется такой срок на апелляционное рассмотрение с учетом ситуации значительной загруженности судебной системы другими делами", — считает Александр Камша.

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Он отметил: проект предусматривает обжалование решений судов в новых типах дел как в апелляционном, так и в кассационном порядке, но обжалование решения не будет влиять на его исполнение, и авторы проекта устанавливают, что решение суда должно подлежать немедленному исполнению. "Получается ситуация, при которой обжалование решения суда может иметь лишь отсроченный эффект (после завершения апелляционного или кассационного рассмотрения). Относительно обжалования в случае пребывания лица за рубежом — в данном случае возможно обратиться к адвокату, который находится на территории Украины и сможет в суде представлять интересы", — рассказал адвокат.

Интересно, что проект предусматривает апелляционное обжалование, но решение суда первой инстанции должно вступить в действие немедленно Fullscreen
Интересно, что проект предусматривает апелляционное обжалование, но решение суда первой инстанции должно вступить в действие немедленно
Фото: Открытые источники

О сложностях в реализации запланированных проектом ограничений из-за решения судов рассказал и Виктор Дрогомирецкий. "Возникает вопрос, каким образом государственные исполнители будут выполнять такие решения судов. Берем, например, решение суда, которым временно ограничено гражданина в праве управления транспортными средствами. Государственный исполнитель получает решение суда и судебный приказ, а Закон Украины "Об исполнительном производстве" не предусматривает процедуры исполнения решения суда в части этого ограничения, кроме как по делам о взыскании алиментов. Что касается граждан, находящихся за рубежом, то в этом случае выполнить государственному исполнителю решение суда, касающееся временного ограничения в праве управления транспортными средствами, будет вообще невозможно, поскольку решение суда распространяется исключительно на территорию Украины", — отметил юрист.

В Украине ограничение в управлении авто предусмотрено только для должников по алиментам.

Юристы также говорят, что пока не совсем понятно, какими вообще будут пути исполнения решений судов, а также, что будет происходить в случае принятия решения суда наложить на гражданина сразу три предусмотренных проектом №10449 ограничения (ограничение выезда за границу, ограничение пользования средствами, ограничение управления авто).

"Вероятно, что по результатам рассмотрения проекта в первом чтении его отправят на доработку с предложением более детально подойти к вопросам исполнения решений судов, а также к будущей отмене ограничений, установленных по решению суда. Сейчас же в проекте предлагается дополнить ЗУ "Об исполнительном производстве" нормой, по которой исполнительное производство будет подлежать закрытию на основании "отзыва требования территориального центра комплектования и социальной поддержки о выполнении обязанности (обязанностей) призывником, военнообязанным". При этом не объясняется, кто и откуда должен отозвать требование, к тому же, предполагается исполнение решения суда, а не требования. Возможно, целесообразно было бы указать, что производство прекращается на основании обращения ТЦК и СП, которое подало решение к исполнению, но это уже вопрос к авторам проекта", — резюмировал Александр Камша.