Мобилизация в Украине: кто считается уклонистом и как наказывают

Мужчинам, которые уклоняются от мобилизации и прохождения службы может грозить как штраф, так и ограничение свободы или заключение.

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С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, во время которого призвать на службу могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчин, которые уклоняются от призыва, могут привлечь к административной или уголовной ответственности. О том, кто считается уклонистом и какое наказание грозит, рассказал NV адвокат Александр Камша.

По словам адвоката, военнообязанные мужчины должны следить, чтобы их данные в Территориальных центрах комплектования были актуальными. В случае, если это необходимо, нужно сверять данные, чтобы избежать возможности быть привлеченным к административной ответственности.

В частности, согласно Порядку организации и ведения воинского учета необходимо:

находиться на воинском учете;

прибывать по вызову в ТЦК;

пройти медосмотр;

уточнять данные после их изменения;

раз в 5 лет проверять актуальность своих данных;

Кроме того, после смены места жительства необходимо в течение 7-ми дней становиться на воинский учет. Мужчины, которые имеют право на отсрочку, должны до 1 октября подавать в ТЦК документы, подтверждающие это право.

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Украинцы, которые нарушат правила воинского учета, могут быть привлечены к административной ответственности и заплатить штраф в размере от 850 до 1 700 гривен.

Также уклонение от мобилизации или воинского учета может наказывается Уголовным кодексом. Условия прописаны в статьях 335-337 УКУ, а именно:

уклонение от призыва лиц офицерского состава;

уклонение от военной службы по мобилизации резервистами;

уклонение от воинского учета или учебных сборов.

В частности, за уклонение от мобилизации могут наказывать заключением. Такое наказание грозит тем военнообязанным, которые после получения повестки, прохождения ВВК и признания годным к службе не явились в пункт сбора в указанное время и дату. Не будут наказывать тех мужчин, которые имеют право на отсрочку.

Кроме того, ответственность за неявку не будут нести военнообязанные, которые не явились в пункт сбора по уважительной документально подтвержденной причине.

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Уклонистам грозит разная уголовная ответственность в зависимости от того, по какой именно статье их признают виновными, а именно:

ограничение свободы на срок до трех лет (ст. 335 УКУ);

от трех до пяти лет заключения (ст. 336 УКУ);

штраф от 5,1 тыс. грн до 8,5 тыс. грн, или год исправительных работ (ст. 337 УКУ).

В частности, по последней статье ответственность будут нести лица, которые не состоят на воинском учете, однако и не являются из него исключенными, и им уже было сделано предупреждение.

Напомним, недавно в Минобороны заявили, что ТЦК больше не будут присылать без необходимости повестки. В частности, после введения электронного кабинета для военнообязанных, они могут самостоятельно актуализировать свои данные.

Также, как объяснял адвокат Роман Симутин, украинцы могут самостоятельно узнать, находятся ли в реестре призывников. В нем должна содержаться персональная и служебная информация, а также номера телефонов и адреса электронной почты.