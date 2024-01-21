Мобілізація в Україні: хто вважається ухилянтом та як карають

Чоловікам, які ухиляються від мобілізації та проходження служби може загрожувати як штраф, так і обмеження волі чи ув'язнення.

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З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан, під час якого призвати на службу можуть військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Чоловіків, які ухиляються від призову, можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності. Про те, хто вважається ухилянтам та яке покарання загрожує, розповів NV адвокат Олександр Камша.

За словами адвоката, військовозобов’язані чоловіки повинні слідкувати, аби їхні дані у Територіальних центрах комплектування були актуальними. У разі, якщо це необхідно, потрібно звіряти дані, аби уникнути можливості бути притягнутим до адміністративної відповідальності.

Зокрема, згідно із Порядком організації та ведення військового обліку потрібно:

перебувати на військовому обліку;

прибувати за викликом до ТЦК;

пройти медогляд;

уточнювати дані після їх зміни;

раз на 5 років перевіряти актуальність своїх даних;

Окрім того, після зміни місця проживання необхідно протягом 7-ми днів ставати на військовий облік. Чоловіки, які мають право на відстрочку, повинні до 1 жовтня подавати до ТЦК документи, які підтверджують це право.

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Українці, які порушать правила військового обліку, можуть бути притягненні до адміністративної відповідальності та заплатити штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень.

Також ухилення від мобілізації чи військового обліку може карається Кримінальним кодексом. Умови прописані у статтях 335-337 ККУ, а саме:

ухилення від призову осіб офіцерського складу;

ухилення від військової служби під час мобілізації резервістами;

ухилення від військового обліку або навчальних зборів.

Зокрема, за ухилення від мобілізації можуть карати ув’язненням. Таке покарання загрожує тим військовозобов’язаним, які після отримання повістки, проходження ВЛК та визнання придатним до служби не з’явилися до пункту збору у зазначений час та дату. Не каратимуть тих чоловіків, які мають право на відстрочку.

Окрім того, відповідальність за неявку не нестимуть військовозобов'язані, які не з’явилися до пункту збору через поважну документально підтверджену причину.

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Ухилянтам загрожує різна кримінальна відповідальність залежно від того, за якою саме статтею їх визнають винними, а саме:

обмеження валі на строк до трьох років (ст. 335 ККУ);

від трьох до п’яти років ув’язнення (ст. 336 ККУ);

штраф від 5,1 тис. грн до 8,5 тис. грн, або рік виправних робіт (ст. 337 ККУ).

Зокрема, за останньою статтею відповідальність нестимуть особи, які не перебувають на військовому обліку, однак і не є з нього виключеними, та їм вже було зроблено попередження.

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони заявили, що ТЦК більше не надсилатимуть без необхідності повістки. Зокрема, після запровадження електроенного кабінету для військовозобов’язаних, вони можуть самостійно актулізувати свої дані.

Також, як пояснював адвокат Роман Сімутін, українці можуть самостійно дізнатися, чи перебувають у реєстрі призовників. У ньому повинна міститися персональна та службова інформація, а також номери телефонів та адреси електронної пошти.