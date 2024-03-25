Мобілізація з 18 років: у Раді розповіли, як відбуватиметься військове навчання студентів

За словами нардепа Юрія Здебського, військову підготовку буде запроваджено в усіх навчальних закладах, після чого чоловіків братимуть на облік, проте не призиватимуть до 25 років.

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Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, студенти освітніх установ здобуватимуть військову спеціальність під час свого навчання, однак призиватися на військову службу їм не доведеться до досягнення віку 25 років. Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", член комітету з питань нацбезпеки й оборони Юрій Здебський у коментарі виданню LIGA.net.

Що відомо про заяву щодо мобілізації студентів із 18 років

У джерелі наголосили, що опозиційний нардеп Дмитро Разумков заявив, що в новому мобілізаційному законопроєкті є норма, яка "реально дасть змогу мобілізувати людей із 18 років".

Разумков стверджує, що в тексті законопроєкту нібито містяться такі положення: якщо людина завершить базову військову підготовку у 18 років, то вона здобуде військово-облікову спеціальність, буде зарахована до військового обліку — і це, можливо, призведе до того, що її можуть мобілізувати вже в 19 років.

Надреп заявив, що він хоче почути позицію Міноборони щодо цього, адже, за його словами, ухвалення цієї норми загрожує "знищенням генофонду держави".

Реакція народних депутатів на заяву про мобілізацію з 18 років

Нардеп Здебський заявив, що це не відповідає дійсності, й назвав словами Разумкова "перекручуванням".

"На облік людина стає з 18 років. За нею стежать, вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальну базову військову підготовку. Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін — і вона вчиться", — сказав він.

Водночас Здебський заявив, що, згідно з новим законопроєктом, за умови, якщо людина не навчається ніде, її можуть скерувати у військову частину чи інше місце для проходження підготовки.

За словами депутата, у законопроєкті передбачено, що під час освіти людина повинна буде проходити військовий вишкіл відповідно до програми: "Ніхто не буде їх призивати або мобілізовувати до досягнення ними 25 років".

Нардеп заявив, що Разумков "спотворює факти" й "обманює", наголосивши, що буде запроваджено обов'язкову військову підготовку в усіх навчальних закладах, і, відповідно до закону, людина самостійно обиратиме час проходження навчання.

Він зазначив, що в період миру підготовка включатиме три місяці загальної підготовки та два місяці за фахом, а під час воєнних дій — три місяці загалом. Здебський наголосив, що людей, які пройшли підготовку, братимуть на облік, проте не призиватимуть до 25 років.

Членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз у коментарі виданню "Суспільне" розповіла, що законопроєкт про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою в першому читанні, містить "значну кількість суперечливих і неправових норм".

"Саме над їх усуненням комітет працює. Сподіваюся, що комітет запропонує парламенту до другого читання більш виважений і професійний документ. Ми якраз працюємо над цією нормою. Остаточна редакція буде відома після затвердження на черговому засіданні", — сказала Фріз.

Вона додала, що має бути чітко сформульована норма, яка не матиме правової невизначеності, що несло б ризики щодо "різного тлумачення".

До якого віку можуть знизити призовний вік

Народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в Україні не зроблять призовний вік нижчим за 25 років. Він вважає, що подібні дискусії навіть не обговорюються та не ініціюються на жодному з рівнів. За його словами, зі зниженням призовного віку з 27 до 25 років Україна фактично повертається до норм, які існували раніше, оскільки раніше чоловік мав пройти строкову військову службу до 25 років.

Раніше адвокат В'ячеслав Ліхачов зазначив, що чоловіків, які тричі проігнорували повістки, можуть подати в розшук у разі ухвалення відповідної норми та закону про мобілізацію. За його словами, це відповідає загальним стандартам прав і свобод людини.