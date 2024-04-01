"Все будут на воинском учете": нардеп рассказал, как в Украине изменится мобилизация (видео)

Сейчас полицейские, представители других составляющих сектора безопасности и обороны, которые не входят в состав ВСУ, стоят на специальных внутренних учетах. Поэтому страна не понимает, какой у нее есть мобилизационный потенциал, рассказал нардеп Федор Вениславский.

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Новый законопроект о мобилизации усовершенствует процесс постановки на воинский учет. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "24 Канала".

Он отметил, что цель законопроекта — чтобы все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет находились на воинском учете. Тогда как сейчас правоохранители и представители других составляющих сектора безопасности и обороны, которые не входят в состав ВСУ, стоят на специальных внутренних учетах. В результате страна не всегда понимает, какой у нее есть мобилизационный потенциал, на кого она может рассчитывать.

Новый законопроект о мобилизации позволит отойти от старой концепции, когда речь идет о гражданах, которых снимают с учета — осужденные, полицейские, спасатели и тому подобное.

"Сейчас все будут находиться на воинском учете. И будут, соответственно, или иметь право на отсрочку от призыва, или на бронирование", — сказал Федор Вениславский.

Он добавил, что это концептуальная вещь для того, чтобы страна понимала, на кого может рассчитывать в условиях полномасштабной войны.

Напомним, нардеп Федор Вениславский заявил, что в Украине не планируют делать призывной возраст ниже 25 лет. По его словам, подобные дискуссии не обсуждаются ни на одном из уровней.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказал, что бронирование от призыва журналистов не обсуждается. Нардеп подчеркнул, что Украина не рассматривает информационное направление как отдельное для борьбы.