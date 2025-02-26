Мозг "завис": необычная оптическая иллюзия на парковке интригует людей (видео)

Ролик вызвал оживленную дискуссию среди пользователей соцсетей. Один из зрителей признался, что пересмотрел его несколько раз, прежде чем понял, в чем дело. Некоторые комментаторы отмечали, что их мозг на мгновение отказался понимать происходящее.

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Видео с неожиданной оптической иллюзией, снятой на парковке в Ки-Уэсте, штат Флорида (США), стремительно набирает популярность в TikTok. Ролик, опубликованный пользователем @amymcgrif 20 февраля, уже собрал более 8,4 миллиона просмотров и вызвал оживленные обсуждения среди пользователей платформы.

На кадрах виден небольшой круглый стол рядом с мусорными баками на парковке.

"Какое странное место для стола. Зачем его поставили на общественной парковке?" — комментирует автор видео.

Однако в следующем кадре зрители видят, как автомобиль проезжает прямо через этот "стол" – оказывается, это вовсе не предмет мебели, а канализационный люк, форма которого создает оптическую иллюзию.

Видео вызвало бурную реакцию среди пользователей TikTok. Один из зрителей признался, что ему пришлось пересмотреть ролик дважды, прежде чем он осознал, что произошло. Другие комментаторы отмечали, что их мозг буквально "завис" на несколько секунд, а кто-то даже подумал, что объект просто исчез.

Почему возникают оптические иллюзии?

Оптические иллюзии – это визуальные эффекты, которые вводят мозг в заблуждение, заставляя его неправильно интерпретировать изображение. Ученые до сих пор не могут дать однозначного ответа на вопрос, почему именно это происходит. Согласно исследованиям Университета Иллинойса Урбана-Шампейн, существует две основные теории:

Теория обратной обработки предполагает, что визуальная информация может изменять свой путь в процессе восприятия, возвращаясь на ранние этапы обработки и создавая неожиданные эффекты.

Теория непонимания объясняет иллюзии тем, что мозгу иногда не хватает информации, и он делает предположения, которые могут быть ошибочными.

Ранее Фокус писал, что новая визуальная головоломка с изображениями зебр ставит пользователей соцсетей в тупик. На картинке изображены животные, каждое из которых, на первый взгляд, выглядит совершенно одинаково. Однако среди них скрыта одна зебра, которая отличается от остальных небольшим, но заметным при пристальном взгляде, нюансом.

Также стало известно, что у людей орлиное зрение, если они смогут найти одно-единственное отличие на картинке с рыбами. Новая визуальная головоломка поможет людям проверить свою наблюдательность.