Мозок "завис": незвичайна оптична ілюзія на парковці інтригує людей (відео)

Ролик викликав жваву дискусію серед користувачів соцмереж. Один із глядачів зізнався, що переглянув його кілька разів, перш ніж зрозумів, у чому річ. Деякі коментатори зазначали, що їхній мозок на мить відмовився розуміти те, що відбувається.

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Відео з несподіваною оптичною ілюзією, знятою на парковці в Кі-Весті, штат Флорида (США), стрімко набирає популярності в TikTok. Ролик, опублікований користувачем @amymcgrif 20 лютого, вже зібрав понад 8,4 мільйона переглядів і викликав жваві обговорення серед користувачів платформи.

На кадрах видно невеликий круглий стіл поруч зі сміттєвими баками на стоянці.

"Яке дивне місце для столу. Навіщо його поставили на громадській парковці?" — коментує автор відео.

Однак у наступному кадрі глядачі бачать, як автомобіль проїжджає прямо через цей "стіл" — виявляється, це зовсім не предмет меблів, а каналізаційний люк, форма якого створює оптичну ілюзію.

Відео викликало бурхливу реакцію серед користувачів TikTok. Один із глядачів зізнався, що йому довелося переглянути ролик двічі, перш ніж він усвідомив, що сталося. Інші коментатори зазначали, що їхній мозок буквально "завис" на кілька секунд, а хтось навіть подумав, що об'єкт просто зник.

Чому виникають оптичні ілюзії?

Оптичні ілюзії — це візуальні ефекти, які вводять мозок в оману, змушуючи його неправильно інтерпретувати зображення. Учені досі не можуть дати однозначної відповіді на питання, чому саме це відбувається. Згідно з дослідженнями Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн, існує дві основні теорії:

Теорія зворотного опрацювання припускає, що візуальна інформація може змінювати свій шлях у процесі сприйняття, повертаючись на ранні етапи опрацювання і створюючи несподівані ефекти.

Теорія нерозуміння пояснює ілюзії тим, що мозку іноді бракує інформації, і він робить припущення, які можуть бути помилковими.

Раніше Фокус писав, що нова візуальна головоломка із зображеннями зебр ставить користувачів соцмереж у глухий кут. На зображенні зображені тварини, кожна з яких, на перший погляд, виглядає абсолютно однаково. Однак серед них прихована одна зебра, яка відрізняється від інших невеликим, але помітним при пильному погляді, нюансом.

Також стало відомо, що у людей орлиний зір, якщо вони зможуть знайти одну-єдину відмінність на картинці з рибами. Нова візуальна головоломка допоможе людям перевірити свою спостережливість.