Головоломка с зебрами ставит в тупик пользователей соцсетей: сможете ли вы найти отличия

Несмотря на то, что оптические головоломки иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить себя думать по-другому.

Новая визуальная головоломка с изображениями зебр ставит пользователей соцсетей в тупик. Фокус предлагает проверить вам себя на внимательность.

Подобные головоломки и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем вы думаете.

На картинке изображены зебры, каждая из которых, на первый взгляд, выглядит совершенно одинаково. Однако среди них скрыто одно животное, которое отличается от остальных небольшим, но заметным при пристальном взгляде, нюансом.

Вам нужно найти одну зебру, которая отличается от других Фото: Фокус

Сложность загадки заключается в ее минимализме: зебры расположены в строгих рядах, и каждое изображение почти симметрично. Людям приходится внимательно изучать каждый кружок и сравнивать детали, чтобы заметить единственное отличие. Это заставляет мозг работать интенсивнее, ведь отличия настолько малы, что их легко не заметить, если смотреть не внимательно. Некоторые пользователи соцсетей признаются, что провели несколько минут, всматриваясь в каждый кружок, прежде чем нашли ответ.

Совет для тех, кто все еще ищет отличия: постарайтесь внимательно смотреть на гриву и полоски зебр, именно в этих деталях кроется различие.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Фокус

Такие головоломки не только развлекают, но и помогают улучшить концентрацию и внимание к деталям. Психологи утверждают, что регулярное решение подобных задач может положительно сказаться на работе мозга и способностях к восприятию. Так что, если вы все еще ищете отличия на картинке с зебрами, возможно, это отличное время для тренировки внимания — и для проверки, насколько быстро вы сможете найти "неправильную" зебру!

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить "особенную" лягушку за 20 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать оленя в зимнем лесу за 8 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" увидят колокольчик среди мерцающих ключей. Эта головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.