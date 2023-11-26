Внимание к деталям: люди, которые нашли оленя в зимнем лесу, обладают орлиным зрением

Несмотря на то, что оптические головоломки иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Британский таблоид отмечает, что подобные тесты способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

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В новой "зимней" головоломке людям предстоит отыскать маленького оленя, который очень хорошо спрятался среди отвлекающих элементов. Авторы теста "дают на прохождение" всего 8 секунд. Проверить свою внимательность предлагает британское издание The Mirror.

Сегодняшняя головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.

Важно

Хорошо спрятан: только 3% людей увидят колокольчик среди мерцающих ключей за 11 секунд

Издание отмечает, что игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем предполагают ее авторы.

Ваша цель отыскать на картинке маленького оленя, который очень хорошо спрятался среди отвлекающих элементов. По мнению авторов теста, если вы справитесь за 8 секунд, то вы обладаете орлиным зрением.

Если вы ответили правильно, это означает, что вы можете быстро и точно обрабатывать и понимать новую информацию с первого взгляда. Вы способны заметить детали, которые другие могут пропустить.

Найдите маленького леня, который очень хорошо спрятался в зимнем лесу Фото: JargenJosh

На картинке изображены трое веселых детей в зимнем лесу, играющих в снегу. Двое из них лепят снеговика, а другой держит санки. Их окружают несколько деревьев. Однако где-то рядом с ними притаилось животное.

Олень маленький и хорошо замаскирован, поэтому для того, чтобы его найти, необходимо обращать внимание на мелкие детали. Если вам не удалось обнаружить его до сих пор, то обратите внимание на левый угол картинки. Если вы смогли сразу его обнаружить, значит, у вас орлиное зрение.

Правильный ответ вы можете увидеть ниже.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: JargenJosh

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы определить неординарную женщину за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать 13 собак за 10 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.