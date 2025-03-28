Три простых слова: 104-летняя женщина раскрыла свой рецепт долгой жизни (фото)

В Аргентине 104-летняя Мария Сегунда Перес, ласково прозванная Ла Нонита, отпраздновала свой день рождения в кругу четырех поколений семьи. Женщина поделилась секретом своего долголетия.

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Об этом пишет Express. На торжестве, прошедшем в доме престарелых в Кордове, присутствовали ее дети, внуки, правнуки и праправнуки.

Несмотря на почтенный возраст, Мария сохраняет бодрость духа и чувство юмора — она с улыбкой говорит, что планирует дожить до 200 лет.

Секрет ее долголетия, по словам внучки Марисы, прост: "иметь хорошие мысли" и не сравнивать себя с другими. Мария избегает спорных тем, вроде политики и религии, предпочитая спокойные разговоры. Она всю жизнь вела активный образ жизни, много двигалась и придерживалась сбалансированной диеты.

Советы Ла Нониты находят подтверждение и в научных исследованиях Фото: Express

Советы Ла Нониты находят подтверждение и в научных исследованиях. Как отмечают специалисты, факторы образа жизни — от питания до психоэмоционального состояния — играют важную роль в продолжительности жизни. Исследования показывают, что счастье и ощущение смысла в жизни могут значительно снижать риск преждевременной смерти.

Эксперты также подчеркивают пользу средиземноморской диеты, богатой овощами, орехами, рыбой и ягодами, которая может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддержать здоровье мозга. Диетолог Бет Старк рекомендует включать в рацион лосось и другую жирную рыбу, как источник омега-3 и других жизненно важных веществ.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что 85-летняя женщина, у которой практически нет морщин, делится секретами ухода за кожей. Он оказался вовсе не в дорогих процедурах, а в осознанном подходе к питанию, защите от солнца и разумном, простом уходе.

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