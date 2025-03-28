Три простих слова: 104-річна жінка розкрила свій рецепт довгого життя (фото)

В Аргентині 104-річна Марія Сегунда Перес, лагідно прозвана Ла Ноніта, відсвяткувала свій день народження в колі чотирьох поколінь родини. Жінка поділилася секретом свого довголіття.

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Про це пише Express. На урочистості, яка відбулася в будинку для літніх людей у Кордові, були присутні її діти, онуки, правнуки й праправнуки.

Попри поважний вік, Марія зберігає бадьорість духу і почуття гумору — вона з посмішкою каже, що планує дожити до 200 років.

Секрет її довголіття, за словами онуки Маріси, простий: "мати хороші думки" і не порівнювати себе з іншими. Марія уникає спірних тем, на кшталт політики та релігії, віддаючи перевагу спокійним розмовам. Вона все життя вела активний спосіб життя, багато рухалася і дотримувалася збалансованої дієти.

Поради Ла Ноніти знаходять підтвердження і в наукових дослідженнях Фото: Express

Поради Ла Ноніти знаходять підтвердження і в наукових дослідженнях. Як зазначають фахівці, чинники способу життя — від харчування до психоемоційного стану — відіграють важливу роль у тривалості життя. Дослідження показують, що щастя і відчуття сенсу в житті можуть значно знижувати ризик передчасної смерті.

Експерти також підкреслюють користь середземноморської дієти, багатої на овочі, горіхи, рибу і ягоди, яка може знизити ризик серцево-судинних захворювань і підтримати здоров'я мозку. Дієтологиня Бет Старк рекомендує додавати в раціон лосось та іншу жирну рибу, як джерело омега-3 та інших життєво важливих речовин.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння. Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Також стало відомо, що 85-річна жінка, у якої практично немає зморшок, ділиться секретами догляду за шкірою. Він виявився зовсім не в дорогих процедурах, а в усвідомленому підході до харчування, захисту від сонця і розумному, простому догляді.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.