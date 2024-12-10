Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Молодша на 43 роки наречена Міка Джаггера показала їхнього сина (фото)

Мелані Гемрік, син міка джаггера, деверо, день народження, наречена міка джаггера, діти міка джаггера
Фото: Melanie Hamrick | Мелані Гемрік із сином Деверо

Усього в легендарного музиканта є восьмеро спадкоємців. З мамою найменшого сина Мік Джаггер заручився у 2023 році.

Related video

Молодший син Міка Джаггера Деверо відсвяткував свій восьмий день народження з рокером і його матір'ю Мелані Гемрік. Святковими кадрами мама іменинника поділилася в Instagram.

37-річна Мелані опублікувала в соцмережах кілька сімейних знімків, на яких Деверо демонструє схожість із 81-річною зіркою Rolling Stones.

На фотографіях показано, як сім’я розважається в Італії, відвідує пляж, їсть морозиво та насолоджується надувною водною гіркою.

"Один із моїх улюблених днів у році!!!!! Деву 8. Немає слів для того, який чудовий, геніальний, красивий і добрий Дев", — написала Мелані Гемрік.

Син Міка Джаггера

Користувачі мережі приєдналися до привітань, а багато хто не міг не відзначити, наскільки схожий Деверо на молодого Міка.

"З днем ​​народження Дева! Наймиліший маленький двійник Міка", "Міні Мік і його дивовижні мама і тато", "Генетика — це реально!!!" — пишуть підписники Мелані.

Мама іменинника розповідала, що зовнішність — це не єдине, що Деверо успадкував від Міка Джаггера, адже він також має "дивовижний" співочий голос.

Мелані Гемрік — колишня балерина. Вона познайомилася з Джаггером у 2014 році. Легендарний музикант був одружений лише один раз: з 1971 по 1978 роки з Бʼянкою Джаггер. Втім, у нього є діти і від неофіційних стосунків. У цілому в зірки Rolling Stones підростають восьмеро спадкоємців, один з яких від Мелані.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік Fullscreen
Мік Джаггер та Мелані Гемрік
Фото: Getty Images

У 2023 році пара заручилася.

Нагадаємо, донька Міка Джаггера оголосила про першу вагітність.

Також Фокус писав про заручини Міка Джаггера та Мелані Гемрік.