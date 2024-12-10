Молодша на 43 роки наречена Міка Джаггера показала їхнього сина (фото)

Усього в легендарного музиканта є восьмеро спадкоємців. З мамою найменшого сина Мік Джаггер заручився у 2023 році.

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Молодший син Міка Джаггера Деверо відсвяткував свій восьмий день народження з рокером і його матір'ю Мелані Гемрік. Святковими кадрами мама іменинника поділилася в Instagram.

37-річна Мелані опублікувала в соцмережах кілька сімейних знімків, на яких Деверо демонструє схожість із 81-річною зіркою Rolling Stones.

На фотографіях показано, як сім’я розважається в Італії, відвідує пляж, їсть морозиво та насолоджується надувною водною гіркою.

"Один із моїх улюблених днів у році!!!!! Деву 8. Немає слів для того, який чудовий, геніальний, красивий і добрий Дев", — написала Мелані Гемрік.

Син Міка Джаггера

Користувачі мережі приєдналися до привітань, а багато хто не міг не відзначити, наскільки схожий Деверо на молодого Міка.

"З днем ​​народження Дева! Наймиліший маленький двійник Міка", "Міні Мік і його дивовижні мама і тато", "Генетика — це реально!!!" — пишуть підписники Мелані.

Мама іменинника розповідала, що зовнішність — це не єдине, що Деверо успадкував від Міка Джаггера, адже він також має "дивовижний" співочий голос.

Мелані Гемрік — колишня балерина. Вона познайомилася з Джаггером у 2014 році. Легендарний музикант був одружений лише один раз: з 1971 по 1978 роки з Бʼянкою Джаггер. Втім, у нього є діти і від неофіційних стосунків. У цілому в зірки Rolling Stones підростають восьмеро спадкоємців, один з яких від Мелані.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік Фото: Getty Images

У 2023 році пара заручилася.

Нагадаємо, донька Міка Джаггера оголосила про першу вагітність.

Також Фокус писав про заручини Міка Джаггера та Мелані Гемрік.