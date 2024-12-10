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Стиль жизни

Младшая на 43 года невеста Мика Джаггера показала их сына (фото)

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Фото: Melanie Hamrick | Мелани Хэмрик с сыном Деверо

Всего у легендарного музыканта есть восемь наследников. С мамой самого маленького сына Мик Джаггер обручился в 2023 году.

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Младший сын Мика Джаггера Деверо отпраздновал свой восьмой день рождения с рокером и его матерью Мелани Хэмрик. Праздничными кадрами мама именинника поделилась в Instagram.

37-летняя Мелани опубликовала в соцсетях несколько семейных снимков, на которых Деверо демонстрирует сходство с 81-летней звездой Rolling Stones.

На фотографиях показано, как семья развлекается в Италии, посещает пляж, ест мороженое и наслаждается надувной водной горкой.

"Один из моих любимых дней в году!!!!! Деву 8. Нет слов для того, какой замечательный, гениальный, красивый и добрый Дев", — написала Мелани Хэмрик.

Сын Мика Джаггера

Пользователи сети присоединились к поздравлениям, а многие не могли не отметить, насколько похож Деверо на молодого Мика.

"С днем рождения Дэва! Самый милый маленький двойник Мика", "Мини Мик и его удивительные мама и папа", "Генетика — это реально!!!" — пишут подписчики Мелани.

Мама именинника рассказывала, что внешность — это не единственное, что Деверо унаследовал от Мика Джаггера, ведь он также имеет "удивительный" певческий голос.

Мелани Хэмрик — бывшая балерина. Она познакомилась с Джаггером в 2014 году. Легендарный музыкант был женат только один раз: с 1971 по 1978 годы на Бьянке Джаггер. Впрочем, у него есть дети и от неофициальных отношений. В общей сложности у звезды Rolling Stones подрастают восемь наследников, один из которых от Мелани.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик Fullscreen
Мик Джаггер и Мелани Хэмрик
Фото: Getty Images

В 2023 году пара обручилась.

Напомним, дочь Мика Джаггера объявила о первой беременности.

Также Фокус писал о помолвке Мика Джаггера и Мелани Хэмрик.