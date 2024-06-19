Дочка 80-річного фронтмена The Rolling Stones Міка Джаггера чекає на первістка (фото, відео)
Джорджія Мей Джаггер та її коханий Кембріан Седлік намагалися не афішувати своїх стосунків. Пара почала зустрічатися 2021 року.
Джорджія Мей Джаггер, дочка легенди Rolling Stones 80-річного Міка Джаггера і супермоделі Джеррі Голла, 18 червня в Instagram оголосила, що чекає на першу дитину від свого бойфренда-скейтбордиста Кембріана Седліка.
32-річна модель поділилася серією милих фотографій, що закарбували радість майбутнього материнства, порадувавши шанувальників і сім'ю. На одному особливо зворушливому знімку Джорджія стоїть з піднятою над животиком темно-синьою майкою, обхопивши живіт обома руками. На інших фотографіях закохана пара позує біля гаража і мальовничого поля. "Терпляче чекаємо нашого нового найкращого друга @cambryans", — підписала свій пост сяюча майбутня мама.
Ця новина швидко викликала реакцію з боку сім'ї та друзів Джорджії. Сестра Джейд Джаггер з ентузіазмом прокоментувала: "Іди, мамо!". Двоюрідна сестра Анна Джаггер також долучилася до сердечних привітань, написавши: "Дууууже рада за вас обох".
Історія кохання Джорджії та Кембріана почалася 2021 року. Пара якийсь час зберігала свої стосунки в таємниці. Попри зіркову родину, Джорджія послідовно прагнула зберегти відчуття нормального життя.
"Я завжди хотіла вести своє життя якомога більш нормальним. У мене досі багато тих самих друзів, що і в дитинстві, і я намагаюся зберігати особистий простір, який не має нічого спільного зі світом шоу-бізнесу. Я думаю, це дійсно допомагає мені зберігати баланс у житті", — раніше заявляла Мей Джаггер.
Раніше, 27 липня 2023 року повідомлялося, що Мік Джаггер відсвяткував 80-річчя з колишньою дружиною і нинішньою нареченою. Крім улюблених жінок рокера, на святкуванні були присутні його колеги по гурту та голлівудські зірки.