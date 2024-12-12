Поліція визнала безсилля розкрити особу "Глеморганської людини": що відомо про гучну справу (фото)

Понад 45 років ані правоохоронці, ані незалежні розслідувачі не змогли розкрити особу "Глеморганського чоловіка". Незначна кількість доказів і відсутність свідків не дозволяють наблизитися до розгадки, ким був загиблий чоловік.

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Британська поліція протягом 45 років намагалася встановити особу знайдених решток чоловіка у долині Глеморган, розташованої у Вельсі. Однак правоохоронці так і не змогли ідентифікувати загиблого, пише британське видання The Sun.

Історія "Глеморганської людини" або як цю справу ще називають "Чоловік у лісі" розпочалася 9 грудня 1979 року. Тоді випадкові свідки знайшли скелетовані рештки у Реольському лісі, що неподалік містечка Ресолвен у південноваллійському графстві Глеморган.

Карта місця знаходження рештків людини (Фото: The Sun)

Поліція розпочала огляд решток тіла та речей загиблого, а серед зачіпок слідчі помітили "Одкровення" Нового заповіту Біблії з кількома дописами, туристичну карту та ще низку дрібних речей.

Протягом тривалого часу правоохоронці намагалися опитати місцевих, чи бачив хтось у цій місцині раніше невідомого чоловіка. Але всі довколишні мешканці прямо заперечили, що хтось в околицях з немісцевих бував тут протягом 1978-1979 рр.

Згодом поліція визнала, що після кількох років активних пошуків встановити особу "Глеморганської людини" неможливо, як і ймовірну причину смерті. Копи зупинили активне розслідування у 1989 році, а далі за цю справу взялися незалежні детективи й ентузіасти.

Що виявило приватне розслідування

Коли ініціатива Locate International розпочала власне розслідування, то змогла отримати копії кримінальної справи невстановленого чоловіка. Там було значно більше подробиць, ніж про них писала преса протягом 1979-1989 років.

Експертиза встановила, що загиблий був кремезним чоловіком від 40 до 60 років, а також ймовірно кульгав, оскільки його права нога була зрощена і не могла бути зігнута в коліні. Зріст покійного був від 173 до 177 см, а він мав світло-каштанове волосся з сивиною.

Він був одягнений у коричневі саржеві штани з внутрішнім обхватом у 78 см, блакитну сорочку, світло-коричневий джемпер з V-подібним вирізом, розмір грудей 110 см, сірі шкарпетки та коричневі черевики 42 розміру. У нього була сумка, в якій були сірі штани, ще 2 сорочки та пара зелених шкарпеток.

Він також мав коричневий портфель зі штучної шкіри, у якому містилися "Новий заповіт" з Одкровенням і написом D. MALAN, а після була вказана адреса — PO Box, Рендбург, Йоганнесбург, Південна Африка.

Невідомі написи у книзі покійного (фото: Locate.International)

Також в особистих речах загиблого були розклад авіакомпанії South African Airways, карта Південного Уельсу та Західної Англії та папір із заголовком із "Sheraton Heathrow Hotel".

Детективи встановили, що чоловік загинув від 9 до 18 місяців з моменту, коли були знайдені його скелетовані рештки. Також незалежні розслідувачі переконані, що чоловік був родом з Південної Африки та когось міг відвідувати в Британії, а хтось навіть пам'ятав цього чоловіка та зустрічався з ним, однак правоохоронці так і не змогли розшукати потрібного свідка.

Розклад літаків у речах чоловіка (фото: Locate.International)

Листок з назвою готелю (фото: Locate.International)

Очільник Locate.International Марк Грінгол сказав, що загиблий точно виділявся на тлі місцевих, але з плином часу може бути так, що вже ніхто не згадає зниклого.

"Згадайте 1978 рік, де ви були в той час і кого знали. Ви все розумієте. То кого ж ви могли просити, аби вам допомогли згадати справу понад 45-річної давнини", — каже пан Грінгол.

Він сподівається, що з часом знайдеться потрібна інформація, яка змінить ситуацію та допоможе встановити особу Гламорганської людини. Він натякає, що найкращим варіантом був би аналіз ДНК, однак після поховання решток тіла та відсутність процедури ексгуманіції з забором потрібних матеріалів, справа не зрушить з мертвої точки.

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