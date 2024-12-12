Полиция признала бессилие раскрыть личность "Глеморганского человека": что известно о громком деле (фото)

Более 45 лет ни правоохранители, ни независимые расследователи не смогли раскрыть личность "Глеморганского мужчины". Незначительное количество улик и отсутствие свидетелей не позволяют приблизиться к разгадке, кем был погибший мужчина.

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Британская полиция в течение 45 лет пыталась установить личность найденных останков мужчины в долине Глеморган, расположенной в Уэльсе. Однако правоохранители так и не смогли идентифицировать погибшего, пишет британское издание The Sun.

История "Глеморганского человека" или как это дело еще называют "Человек в лесу" началась 9 декабря 1979 года. Тогда случайные свидетели нашли скелетированные останки в Реольском лесу, недалеко от городка Ресолвен в южноваллийском графстве Глеморган.

Карта места нахождения останков человека (Фото: The Sun)

Полиция начала осмотр останков тела и вещей погибшего, а среди зацепок следователи заметили "Откровение" из Нового завета Библии с несколькими надписями, туристическую карту и еще ряд мелких вещей.

В течение длительного времени правоохранители пытались опросить местных, видел ли кто-то в этой местности ранее неизвестного мужчину. Но все близлежащие жители прямо отрицали, что кто-то в окрестностях из неместных бывал здесь в течение 1978-1979 гг.

Впоследствии полиция признала, что после нескольких лет активных поисков установить личность "Глеморганского человека" невозможно, как и вероятную причину смерти. Копы остановили активное расследование в 1989 году, а дальше за это дело взялись независимые детективы и энтузиасты.

Что выявило частное расследование

Когда инициатива Locate International начала собственное расследование, то смогла получить копии уголовного дела неустановленного мужчины. Там было значительно больше подробностей, чем о них писала пресса в течение 1979-1989 годов.

Экспертиза установила, что погибший был коренастым мужчиной от 40 до 60 лет, а также вероятно хромал, поскольку его правая нога была сращена и не могла быть согнута в колене. Рост покойного был от 173 до 177 см, а он имел светло-каштановые волосы с сединой.

Он был одет в коричневые саржевые брюки с внутренним обхватом в 78 см, голубую рубашку, светло-коричневый джемпер с V-образным вырезом, размер груди 110 см, серые носки и коричневые ботинки 42 размера. У него была сумка, в которой были серые брюки, еще 2 рубашки и пара зеленых носков.

Он также имел коричневый портфель из искусственной кожи, в котором содержались "Новый завет" с Откровением и надписью D. MALAN, а после был указан адрес — PO Box, Рендбург, Йоханнесбург, Южная Африка.

Неизвестные надписи в книге покойного (фото: Locate.International)

Также в личных вещах погибшего были расписание авиакомпании South African Airways, карта Южного Уэльса и Западной Англии и бумага с заголовком из "Sheraton Heathrow Hotel".

Детективы установили, что мужчина погиб от 9 до 18 месяцев с момента, когда были найдены его скелетированные останки. Также независимые расследователи убеждены, что мужчина был родом из Южной Африки и кого-то мог посещать в Британии, а кто-то даже помнил этого человека и встречался с ним, однако правоохранители так и не смогли разыскать нужного свидетеля.

Расписание самолетов в вещах мужчины (фото: Locate.International)

Листок с названием отеля (фото: Locate.International)

Глава Locate.International Марк Гринхолл сказал, что погибший точно выделялся на фоне местных, но с течением времени может быть так, что уже никто не вспомнит пропавшего.

"Вспомните 1978 год, где вы были в то время и кого знали. Вы все понимаете. Так кого же вы могли просить, чтобы вам помогли вспомнить дело более 45-летней давности", — говорит господин Гринхолл.

Он надеется, что со временем найдется нужная информация, которая изменит ситуацию и поможет установить личность Глеморганского человека. Он намекает, что лучшим вариантом был бы анализ ДНК, однако после захоронения останков тела и отсутствия процедуры эксгумации с забором нужных материалов, дело не сдвинется с мертвой точки.

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