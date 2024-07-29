БпЛА СБУ завдали ударів по підстанціях в Курській області і знеструмили кілька районів (карта)

Атаковані об’єкти забезпечували функціонування залізниці РФ, якою перевозять озброєння та військову техніку для підтримки армії Росії на території України.

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Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території Росії. Була атакована низка електропідстанцій. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 29 липня.

"Нещодавно уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Сонцевському районах Курської області", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ураження завдали сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

В Генштабі наголосили, що російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для українських захисників.

"Вказані об’єкти, поміж іншим, забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії. Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу", — попередили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Курській області БпЛА атакували нафтобазу ООО "Полевая". Внаслідок атаки зайнялися 3 резервуари з паливом. Для ліквідації наслідків росіяни задіяли понад 80 рятувальників та 32 одиниці спецтехніки.