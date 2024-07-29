БпЛА СБУ нанесли удары по подстанциям в Курской области и обесточили несколько районов (карта)
Атакованные объекты обеспечивали функционирование железной дороги РФ, по которой перевозят вооружение и военную технику для поддержки армии России на территории Украины.
Силы обороны Украины нанесли очередной удар по важным объектам врага на территории России. Был атакован ряд электроподстанций. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 29 июля.
"Недавно поражен ряд тяговых электроподстанций российских захватчиков в Курской области. Имеется информация о работе в области систем ПВО противника и взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций. Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Сонцевском районах Курской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что поражение нанесли силы и средства Центра специальных операций "А" СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
В Генштабе отметили, что российская промышленность, которая работает на войну против Украины, является законной целью для украинских защитников.
"Указанные объекты, среди прочего, обеспечивают функционирование железной дороги РФ, осуществляющей перевозки вооружения и военной техники для поддержки своей оккупационной армии. Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа", — предупредили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что в Курской области БпЛА атаковали нефтебазу ООО "Полевая". В результате атаки загорелись 3 резервуара с топливом. Для ликвидации последствий россияне задействовали более 80 спасателей и 32 единицы спецтехники.