Загорелись 3 резервуара с топливом: БпЛА атаковали нефтебазу россиян в Курской области (фото)

Для ликвидации последствий россияне задействовали более 80 спасателей и 32 единицы спецтехники. На утро захватчики смогли потушить пожар только в одном резервуаре.

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В Курской области в районе села Полевая в ночь на 28 июля было неспокойно. Стая дронов "напала" на нефтебазу ООО "Полевая". Об этом пишет российское издание ASTRA.

"Нефтебаза вспыхнула ночью в Курской области после атаки БПЛА, сообщают местные жители. Утверждается, что атакована нефтебаза ООО "Полевая" в селе Полевая Курского района. Курские каналы также пишут о пожаре в жилом доме в Медвенском районе", — говорится в сообщении.

Позже на связь вышел врио губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил ночную атаку на нефтебазу.

"Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе. Загорелись 3 резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал. В борьбе с огнем задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. Сейчас ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается", — написал Смирнов.

Также он сообщил, что в результате падения обломков сбитого беспилотника в поселке Медвенка Медвенского района возник пожар в одном из домов. Никто из жителей не пострадал. Кроме этого в Судже с коптера якобы было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница. Она доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь.

Напомним, что 22 июля сообщалось, что БпЛА атаковали город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Целью дронов мог быть местный нефтеперерабатывающий завод.