Зайнялися 3 резервуари з паливом: БпЛА атакували нафтобазу росіян в Курській області (фото)

Для ліквідації наслідків росіяни задіяли понад 80 рятувальників та 32 одиниці спецтехніки. На ранок загарбники змогли загасити пожежу лише в одному резервуарі.

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У Курській області в районі села Польова в ніч проти 28 липня було неспокійно. Зграя дронів "напала" на нафтобазу ООО "Полевая". Про це пише російське видання ASTRA.

"Нафтобаза спалахнула вночі в Курській області після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі. Стверджується, що атаковано нафтобазу ТОВ "Польова" у селі Польова Курського району. Курські канали також пишуть про пожежу у житловому будинку у Медвенському районі", — йдеться в повідомленні.

Пізніше на зв'язок вийшов т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов підтвердив нічну атаку на нафтобазу.

"Сьогодні вночі українські безпілотники атакували нафтобазу у Курському районі. Зайнялися 3 резервуари з паливом. Ніхто з мешканців та працівників промислового об'єкту не постраждав. У боротьбі з вогнем задіяні пожежні команди у складі 82 рятувальників та 32 одиниці спецтехніки. Наразі ліквідовано пожежу на одному резервуарі. Гасіння продовжується", — написав Смирнов.

Також він повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого безпілотника у селищі Медвенка Медвенського району виникла пожежа в одному з будинків. Ніхто з мешканців не постраждав. Крім цього у Суджі з коптера нібито було скинуто вибуховий пристрій на житловий будинок. Поранено місцеву мешканку. Вона доправлена ​​до Суджанської районної лікарні, де їй надано медичну допомогу.

Нагадаємо, що 22 липня повідомлялося, що БпЛА атакували місто Туапсе в Краснодарському краї РФ. Метою дронів міг бути місцевий нафтопереробний завод.