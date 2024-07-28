Зайнялися 3 резервуари з паливом: БпЛА атакували нафтобазу росіян в Курській області (фото)
Для ліквідації наслідків росіяни задіяли понад 80 рятувальників та 32 одиниці спецтехніки. На ранок загарбники змогли загасити пожежу лише в одному резервуарі.
У Курській області в районі села Польова в ніч проти 28 липня було неспокійно. Зграя дронів "напала" на нафтобазу ООО "Полевая". Про це пише російське видання ASTRA.
"Нафтобаза спалахнула вночі в Курській області після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі. Стверджується, що атаковано нафтобазу ТОВ "Польова" у селі Польова Курського району. Курські канали також пишуть про пожежу у житловому будинку у Медвенському районі", — йдеться в повідомленні.
Пізніше на зв'язок вийшов т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов підтвердив нічну атаку на нафтобазу.
"Сьогодні вночі українські безпілотники атакували нафтобазу у Курському районі. Зайнялися 3 резервуари з паливом. Ніхто з мешканців та працівників промислового об'єкту не постраждав. У боротьбі з вогнем задіяні пожежні команди у складі 82 рятувальників та 32 одиниці спецтехніки. Наразі ліквідовано пожежу на одному резервуарі. Гасіння продовжується", — написав Смирнов.
Також він повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого безпілотника у селищі Медвенка Медвенського району виникла пожежа в одному з будинків. Ніхто з мешканців не постраждав. Крім цього у Суджі з коптера нібито було скинуто вибуховий пристрій на житловий будинок. Поранено місцеву мешканку. Вона доправлена до Суджанської районної лікарні, де їй надано медичну допомогу.
Нагадаємо, що 22 липня повідомлялося, що БпЛА атакували місто Туапсе в Краснодарському краї РФ. Метою дронів міг бути місцевий нафтопереробний завод.