У Бразилії стерв'ятник учепився за парапланериста під час польоту (відео)

Відео зі стерв'ятником, що летить під парапланом на висоті понад 30 метрів, набрало десятки тисяч переглядів.

30-річний парапланерист із Бразилії Рікардо Гімарайнш Кунья здійснив політ у гірському районі Пакатуба на північному сході Бразилії, при цьому його супроводжував стерв'ятник, який сідав на коліна і руки. Відеозапис польоту опубліковано на сторінці Куньї в Instagram.

Навченого стерв'ятника на ім'я Уру врятували в молодому віці і навчили літати поряд з парапланами — такі польоти називають "парахоукінгом" (hawk — яструб, англ.)

[ + – ] Відео польоту зі стерв'ятником у Бразилії.

Хижий птах і раніше літав із парапланеристом, але під час недавнього польоту він сів на нього кілька разів.

Весь політ бразильський спортсмен зняв на GoPro. Його ролики набирають популярності в мережі, перегляди деяких перевищують мільйон.

За словами Рікардо Куньї, політ дарує відчуття свободи, а літати у компанії ще цікавіше.

Свою недавню подорож він назвав божевільною з погляду умов, бо на нього весь час сідав птах.

Раніше Фокус повідомляв, що 600 мертвих пінгвінів винесло на узбережжя Бразилії після циклону. На опублікованих кадрах можна побачити сотні мертвих тварин, що лежать у ряд на березі. Вони загинули від ударів хвиль під час сезонної міграції з Аргентини, Чилі та Фолклендських островів.

Нагадаємо, що мешканець Нью-Йорка впорався з тигровою акулою на пляжі. Містян обурило опубліковане відео, на якому тварину, що охороняється, тягнуть з океану на берег. Законодавство штату не дозволяє ловити і навіть турбувати цей вид акул.