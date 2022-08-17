В Бразилии стервятник уцепился за парапланериста во время полета (фото, видео)

Видео со стервятником, летящим под парапланом на высоте более 30 метров, набрало десятки тысяч просмотров.

30-летний парапланерист из Бразилии Рикардо Гимарайнш Кунья совершил полет в горном районе Пакатуба на северо-востоке Бразилии, при этом его сопровождал стервятник, который садился на колени и руки. Видеозапись полета опубликована на странице Куньи в Instagram.

Обученного стервятника по имени Уру спасли в молодом возрасте и обучили летать рядом с парапланами — такие полеты называют "парахоккингом" (hawk — ястреб, анг.)

[ + – ] Видео полета со стервятником в Бразилии.

Хищная птица и прежде летала с парапланеристом, но во время недавнего полета она села на него несколько раз.

Весь полет бразильский спортсмен снял на GoPro. Его ролики набирают популярность в сети, просмотры некоторых превышают миллион.

[ + – ] Стервятник во время полета.

По словам Рикардо Куньи, полет дарит ощущение свободы, а летать в компании еще интереснее.

[ + – ] Хищная птица составила компанию парапланеристу во время полета.

Свое недавнее путешествие он назвал сумасшедшим с точки зрения условий, потому что на него все время садилась птица.

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Напомним, что житель Нью-Йорка справился с тигровой акулой на пляже. Горожан возмутило опубликованное видео, на котором охраняемое животное тянут из океана на берег. Законодательство штата не позволяет ловить и даже беспокоить этот вид акул.