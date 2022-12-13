Інженери розробляють новий тип надважкого безпілотника: як він працює та навіщо потрібний
Безпілотний автомобіль, оснащений потужним двигуном і парашутом, зможе піднімати до 135 кг і літати на відстань до 400 км.
Австралійська компанія Orbital UAV разом із британською Animal Dynamics розробляють новий безпілотний параплан під назвою Stork STM. Подробиці повідомляє видання sUAS News.
Stork STM — це надважкий безпілотний параплан від Animal Dynamics, здатний піднімати вантаж вагою до 135 кг і пролітати до 400 км (відстань між Лондоном та Амстердамом). Він може автономно діяти за межами прямої видимості оператора, а також злітати та приземлятися за допомогою парашута на непідготовлених майданчиках, наприклад, у чистому полі. Розробники пропонують використовувати інноваційний безпілотник для доставки військових вантажів, гуманітарної допомоги у рятувальних операціях.
Orbital UAV, великий розробник та виробник рухових установок, підписав меморандум про співпрацю з Animal Dynamics, що спеціалізується на безпілотних транспортних перевезеннях. Водночас вони домовилися створити потужний, надійний та ремонтопридатний двигун для Stork-STM на важкому паливі, який зможе працювати у найскладніших умовах навколишнього середовища та навіть на низькій навколоземній орбіті, у тому числі витримувати температуру від -30 до +49 градусів за Цельсієм.
"Stork-STM — це новаторський БПЛА, який створить унікальне рішення для оборонного сектора і не тільки", — заявив Тодд Алдер, генеральний директор Orbital UAV. — "Animal Dynamics є чудовою нагодою вивести запатентовану технологію двигуна Orbital UAV на європейський ринок і розширити нашу глобальну присутність".
Як очікує гендиректор Animal Dynamics Кевін Аллінгтон додав, Orbital UAV допоможе його компанії розробити найкращу силову установку для безпілотника. Крім Stork-STM, що розробляються для Великобританії, США та інших союзних країн, двигун також вирішили встановлювати на австралійські літаки Pelican.
Animal Dynamics вже створила повністю робочий БПЛА ST-25 із вантажопідйомністю 10 кг та дальністю польоту 40 км. Зараз компанія пропонує безпілотник різним клієнтам, щоб ті випробували його на практиці, а незабаром планує розпочати серійний випуск та комерційний продаж більшого Stork-STM.
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