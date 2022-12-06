Створено електролітак "для обраних": розженеться до 808 км/год, пролетить 29 тис. км

Трохи вищу швидкість мають хіба авіалайнери. Висота польоту становитиме максимум 3 км.

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Апарат eVTOL Ranger від американського стартапу Aura Aerospace зможе розвинути феноменальну швидкість і дальність польоту, пише видання interestingengineering.com.

Літальний апарат має 8 гвинтів (по 4 на передній та задній частині крил), вміщує 5 осіб (4 пасажири та пілот). У салоні знайдеться місце для санвузла та камбуза. У рух його приводять два турбовентиляторні реактивні двигуни. Коли електролітак піднімається у повітря, його крила з горизонтального положення переходять у вертикальне, розмах водночас становить 23 м. Набираючи швидкість, eVTOL висуває спеціальні понтони, щоб накрити гвинти, знизивши опір.

Інженери, що працюють над створенням Ranger, стверджують, що пристрій зможе розганятися до 0,66 Маха (808 км/год). Трохи вищу швидкість мають хіба що авіалайнери, пише видання і додає, що висота польоту становитиме максимум 3 км, тоді як літаки піднімаються на висоту понад 9 км.

[ + – ] eVTOL Ranger

Розробники також обіцяють максимальний час польоту 22 години та максимальну дальність 18 тис. км. При цьому пристрій не є повністю електричним, він гібридний, оскільки оснащуватиметься паливним баком. За задумом, власник апарату повинен буде використовувати екологічне авіапаливо. ЗМІ порівняло дальність польоту Ranger та Airbus A380. Виявилося, що дальність другого судна менша — 14,8 тис. км. Паливний бак підстрахує тоді, коли розрядиться акумулятор.

"Попри використання технології eVTOL, Ranger концептуально набагато більше схожий на бізнес-джет супердальнього радіуса дії, ніж на повітряне таксі", — зазначили журналісти.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Vertical Aerospace тестує свій електролітак, керований пілотом.