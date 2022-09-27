Повітряне таксі VX4 розганяється до 325 км/год і може перевозити 4 пасажирів (фото)

Модель eVTOL від Vertical Aerospace керується пілотом.

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Нещодавно відбувся перший політ прототипу повітряного таксі VX4 eVTOL із пілотом на борту. Модель було створено інженерами британської компанії Vertical Aerospace. Апарат почнуть експлуатувати на комерційних рейсах у 2025 році, пише newatlas.com.

Аеротаксі VX4 здатне перевозити максимум 4 пасажирів і плюс одного пілота. Машина оснащена 8-ма великими пропелерами: 4-ма п'ятилопатевими, 4-ма чотирилопатевими гвинтами вздовж задньої частини кожного крила. При вертикальному зльоті та посадці всі гвинти спрямовані вгору, але передній ряд гвинтів спроєктований так, щоб забезпечити горизонтальну тягу для ефективного крейсерського польоту на крилі. Коли літак злітає, задні гвинти зупиняються і прибираються під крило.

[ + – ] Аеротаксі від Vertical Aerospace

У Vertical Aerospace заявляють, що апарат досягає швидкості 325 км/год. У цьому його запас ходу становить 161 км. eVTOL позиціонується як аеротаксі для поїздок по місту. У компанії підкреслили, що вже отримали 1 400 замовлень від авіакомпаній, туристичних і транспортних компаній та інших операторів. Електролітаки поставлять на конвеєр після того, як вони будуть сертифіковані.

Першим пілотом, який випробував VX4, став льотчик Джастін Пейнс. Оскільки це був прототип, то Пейнсу довелося літати на висоті 15 м на невеликій швидкості. Але взагалі інженери планують підняти апарат на висоту максимум 3 000 м, і це станеться не раніше 2025 року.

Раніше ми повідомляли про те, що літальний апарат Volocopter зміг піднятися в повітря і здійснити тестовий політ паралельно ще з двома аеротаксі на висоті 30 м. При цьому машиною керував автопілот.