Воздушное такси VX4 разгоняется до 325 км/ч и может перевозить 4 пассажиров (фото)

Модель eVTOL от Vertical Aerospace управляется пилотом.

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Недавно состоялся первый полет прототипа воздушного такси VX4 eVTOL с пилотом на борту. Модель была создана инженерами британской компании Vertical Aerospace. Аппарат начнут эксплуатировать на коммерческих рейсах в 2025 году, пишет newatlas.com.

Аэротакси VX4 способно перевозить максимум 4 пассажиров и плюс одного пилота. Машина оснащена 8-ю большими пропеллерами: 4-мя пятилопастными, 4-мя четырехлопастными винта вдоль задней части каждого крыла. При вертикальном взлете и посадке все винты направлены вверх, но передний ряд винтов спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать горизонтальную тягу для эффективного крейсерского полета на крыле. Когда самолет взлетает, задние винты останавливаются и убираются под крыло.

[ + – ] Аэротакси от Vertical Aerospace

В Vertical Aerospace заявляют, что аппарат достигает скорости 325 км/ч. При этом его запас хода составляет 161 км. eVTOL позиционируется как аэротакси для поездок по городу. В компании подчеркнули, что уже получили 1400 предзаказов от авиакомпаний, туристических и транспортных компаний и других операторов. Электросамолеты поставят на конвейер после того, как они будут сертифицированы.

Первым пилотом, испытавшим VX4, стал летчик Джастин Пейнс. Так как это был прототип, то Пейнсу пришлось летать на высоте 15 м на небольшой скорости. Но вообще инженеры планируют поднять аппарат на высоту максимум 3000 м, и случится это не ранее 2025 года.

Ранее мы сообщали о том, что летательный аппарат Volocopter смог подняться в воздух и совершить тестовый полет параллельно с еще двумя аэротакси на высоте в 30 м. При этом машиной управлял автопилот.