Аэротакси Volocopter летает без пилота на высоте 30 м: когда можно будет воспользоваться

Компания-производитель намерена предоставить услуги городского аэротранспорта через 2 года.

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Немецкий разработчик аэротакси Volocopter провел успешные испытания своего eVTOL-аппарата на аэродроме Понтуаз в пригороде Парижа. Компания готовится запустить электросамолеты в эксплуатацию в 2024 году, сообщает СМИ dronedj.com.

В ходе тестирования была проверена работа систем air traffic management (ATM) и uncrewed traffic management (UTM), благодаря которым летательные аппараты управляются пилотом (в случае ATM), или же летают на автопилоте (в случае применения UTM). Также были отработаны разные экстремальные сценарии, например экстренной посадки, поломки, вынужденного изменения маршрута.

В одном из сценариев запланированное место взлета/посадки перестало быть недоступным, в другом — пилот вынужден был изменить направление полета, потому что приоритет отдали другому летательному аппарату, в третьем обыграли случай внезапного закрытия аэропорта или вертолетопорта. Volocopter 2X eVTOL и электросамолет другого производителя летали с использованием UTM на высоте около 30 м, а третий аппарат летал гораздо выше и использовал ATM. В результате все три машины продемонстрировали интеграционную совместимость систем ATM и UTM. Это говорит о том, что планирование полетов аэротакси вполне осуществимо, и в 2024 году компании смогут вывести на рынок свои устройства.

Мы ранее информировали о том, что очередные испытания прошел аппарат Air One от израильских разработчиков. Они надуются, что к коммерческим рейсам электросамолет вертикального взлета и посадки будет готов в 2024 году.

Известно также, что американские разработчики летательного аппарата ZEVA откроют предзаказы на покупку в конце 2022 года. Устройству не потребуется много площади, чтобы приземлиться — его конструкция очень компактна и рассчитана на одного человека. А еще этот eVTOL примечателен своим дизайном и максимальной скоростью.