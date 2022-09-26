Аеротаксі Volocopter літає без пілота на висоті 30 м: коли можна буде скористатися

Компанія-виробник має намір надати послуги міського аеротранспорту через 2 роки.

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Німецький розробник аеротаксі Volocopter провів успішні випробування свого eVTOL-апарату на аеродромі Понтуаз у передмісті Парижа. Компанія готується запустити електролітаки в експлуатацію у 2024 році, повідомляє ЗМІ dronedj.com.

У процесі тестування була перевірена робота систем air traffic management (ATM) і uncrewed traffic management (UTM), завдяки яким літальні апарати керуються пілотом (у разі ATM), або ж літають на автопілоті (в разі застосування UTM). Також були відпрацьовані різні екстремальні сценарії, наприклад екстреної посадки, поломки, вимушеної зміни маршруту.

В одному зі сценаріїв заплановане місце зльоту/посадки перестало бути недоступним, в іншому — пілот змушений був змінити напрямок польоту, тому що пріоритет віддали іншому літальному апарату, у третьому обіграли випадок раптового закриття аеропорту або вертольотопорту. Volocopter 2X eVTOL та електролітак іншого виробника літали з використанням UTM на висоті приблизно 30 м, а третій апарат літав набагато вище та використовував ATM. Унаслідок усі три машини продемонстрували інтеграційну сумісність систем ATM та UTM. Це говорить про те, що планування польотів аеротаксі цілком можливе, й у 2024 році компанії зможуть вивести на ринок свої пристрої.

Ми раніше інформували, що чергові випробування пройшов апарат Air One від ізраїльських розробників. Вони сподіваються, що до комерційних рейсів електролітак вертикального зльоту та посадки буде готовий у 2024 році.

Відомо також, що американські розробники літального апарату ZEVA відкриють попереднє замовлення на покупку наприкінці 2022 року. Обладнанню не потрібно багато площі, щоб приземлитися — його конструкція дуже компактна і розрахована на одну людину. А ще цей eVTOL примітний своїм дизайном і максимальною швидкістю.