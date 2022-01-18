Американські інженери провели льотні випробування персональної "літальної тарілки" (відео)

Поки електролітак запустили в повітря без пілота, проте вже навесні 2022 року творці eVTOL планують відкрити попередні замовлення.

Компанія ZEVA провела у США перший випробувальний політ одномісного літального апарату з електричним двигуном. Відео опублікували на офіційному каналі.

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За даними Business Wire, 9 січня ZEVA вперше запустила свою "літальну тарілку" у повітря на полігоні в окрузі Пірс, штат Вашингтон (США), у межах програми випробувань для отримання льотного сертифікату Федерального управління цивільної авіації США. Повнорозмірний апарат ZEVA Aero протестували в безпілотному режимі, керуючи ним віддалено. Він здійснив чотири польоти загальною складністю понад чотири хвилини, включаючи кермові маневри на малій швидкості, зависання та вертикальний набір висоти.

"Це величезний переломний момент для ZEVA, оскільки ми приєднуємося до ексклюзивного набору перевірених платформ eVTOL, що літають, і свідченням невтомної важкої роботи і винахідливості всієї нашої команди за останні два з половиною роки", — заявив гендиректор компанії Стівен Тіббітс.

Він додав, що інженери проаналізують результати випробувальних польотів для вдосконалення машини. Як вважають у ZEVA, незабаром їхні апарати нададуть можливість кожній людині, а не тільки пілотам, літати, при цьому не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Стартап продовжить льотні випробування навесні 2022 року, приблизно тоді ж літак випустять для попереднього замовлення в США з передоплатою близько $5 тис., вартість перших серійних одиниць оцінюють приблизно у $250 тис.

Прототип ZEVA Aero може розвивати швидкість до 100 км/год і пролітати близько 30 км на одному заряді батареї, при цьому він є досить компактним, щоб поміститися на стандартному місці для паркування автомобіля або в гаражі. Апарат розрахований на одну людину та виділяється незвичайним дизайном у вигляді вертикальної "тарілки", з боків якої розташовані стійки з лопатями.

Останнім часом ZEVA досягла значних успіхів завдяки льотчику-випробувачу Гасу Маєру, який нещодавно приєднався до команди. Компанія провела понад 50 успішних польотів, представила свій апарат на авіасалоні в Дубаї та отримала грант Вашингтонського об'єднаного центру інновацій у галузі аерокосмічних технологій для роботи з Університетом штату Вашингтон над удосконаленням тягової установки та системи управління.

Раніше розробники з ZEVA повідомляли, що їхня модель зможе розганятися до 257 км/год. Для вертикального зльоту машина обертає лопатями, подібно до вертольоту, а потім нахиляється вперед і летить, як літак. Інженери вважають, що така конструкція дозволить швидко пересуватися містом, уникаючи заторів.

Писали також, що в Ізраїлі розробили персональний літак Air One для двох людей. Завдяки доладним крилам він зможе поміститися в гараж або на міському паркуванні. Акумулятор розрахований на 177 км, при цьому машина може розвивати швидкість до 250 км/год.