Тарілка для землян, що літає: у США розробили цікавий електролітач (відео, фото)

Модель зможе розганятися до 257 км/год та пролітати до 80 км на одному заряді батареї. А пілотові доведеться керувати ним лежачи.

Інженери з Університету штату Вашингтон тестують елементи майбутнього персонального одномісного електричного літака. Про це пише сайт установи.

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Команда з чотирьох учених заснувала стартап ZEVA Aero та поставила за мету запустити в масове виробництво літак із нульовим викидом вуглецю, а також системою вертикального зльоту та посадки. Вашингтонський університет також співпрацює зі стартапом. Результатом цього співробітництва став робочий прототип eVTOL, розрахований на політ зі швидкістю 257 км/год та дистанцію до 80 км. Під час зльоту модель обертає гвинтами, як вертоліт, а потім нахиляється горизонтально і швидко летить уперед, подібно до літака. Судячи з фото і відео, прототип дуже нагадує тарілку, що "літає".

Доцент школи машинобудування та матеріалознавства при університеті Вашингтона Джон Стівенсон разом із професором Костянтином Матвєєвим отримав грант від Вашингтонського Об'єднаного центру інновацій у галузі аерокосмічних технологій JCATI, який підтримує дослідження у галузі аерокосмонавтики. Ці гроші були вкладені в проєкт, який очолює випускник WSU Стівен Тіббітс.

Ще чотири студенти допомагають моделювати й тестувати силову установку літака. Джон Стівенсон створив випробувальну платформу, на якій перевіряють можливості гвинтів, їхній крутний момент та ефективність. За його словами, проєкт сподобається будь-кому, хто намагався дістатися з центру міста в аеропорт і потрапляв у затори.

[ + – ] Розташування пілота в літаку ZEVA Aero [ + – ] Пілотові доведеться лежати на животі Фото: ZEVA

Костянтин Матвєєв займається моделюванням та оптимізацією руху. Учений зазначив, що людство давно мріє про прості в управлінні особисті літальні апарати, проте найбільша проблема в процесі розробки таких пристроїв полягає в тому, щоб забезпечити достатню тягу для відриву від землі. Але останні роки розвиток двигунів, систем керування та розробка нових надлегких матеріалів наближають інженерів до втілення цієї мрії. Проте вчені поки не називають дату, коли їхнє дітище зможе полетіти.

[ + – ] Рендер електролітака ZEVA Aero

"Можна встановити кілька невеликих гребних гвинтів, які дозволять підняти апарат у повітря", — сказав Матвєєв.

Тим часом в Ізраїлі розробили персональний електролітак Air One, що вміщає пілота та пасажира. Завдяки компактним розмірам і складаним крилам, транспортний засіб можна буде зберігати у звичайному гаражі для автомобілів. У моделі немає двигунів, що штовхають, а рух вперед здійснюється за рахунок нахилу корпусу.

Крім того, в Китаї компанія HT Aero представила гібрид автомобіля та вертольота. За словами розробників, вона зможе їздити дорогами, а в разі потреби розправляти крила і летіти зі швидкістю до 130 км/год.