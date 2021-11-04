Летающая тарелка для землян: в США разработали забавный электросамолет (видео, фото)

Модель сможет разгоняться до 257 км/ч и пролетать до 80 км на одном заряде батареи. А пилоту придется управлять им лежа.

Инженеры из Университета штата Вашингтон (WSU) тестируют элементы будущего персонального одноместного электрического самолета. Об этом пишет сайт учреждения.

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Команда из четырех ученых основала стартап ZEVA Aero и поставила цель запустить в массовое производство самолет с нулевым выбросом углерода, а также системой вертикального взлета и посадки. Вашингтонский университет также сотрудничает со стартапом. Результатом этого сотрудничества стал рабочий прототип eVTOL, рассчитанный на полет со скоростью 257 км/ч и дистанцию до 80 км. Во время взлета модель вращает винтами, как вертолет, а затем наклоняется горизонтально и быстро летит вперед, подобно самолету. Судя по фото и видео, прототип очень напоминает "летающую тарелку".

Доцент школы машиностроения и материаловедения при университете Вашингтона Джон Стивенсон вместе с профессором Константином Матвеевым получил грант от Вашингтонского Объединенного центра инноваций в области аэрокосмических технологий JCATI, который поддерживает исследования в области аэрокосмонавтики. Эти деньги были вложены в проект, который возглавляет выпускник WSU Стивен Тиббитс.

Еще четыре студента помогают моделировать и тестировать силовую установку самолета. Джон Стивенсон создал испытательную платформу, на которой проверяют возможности винтов, их крутящий момент и эффективность. По его словам, проект придется по вкусу любому, кто пытался добраться из центра города в аэропорт и попадал в пробки.

[ + – ] Расположение пилота в самолете ZEVA Aero [ + – ] Пилоту придется лежать на животе Фото: ZEVA

Константин Матвеев занимается моделированием и оптимизацией движения. Ученый отметил, что человечество давно мечтает о простых в управлении личных летательных аппаратов, однако самая большая проблема при разработке таких устройств заключается в том, чтобы обеспечить достаточную тягу для отрыва от земли. Но последние годы развитие двигателей, систем управления и разработка новых сверхлегких материалов приближают инженеров к воплощению этой мечты. Тем не менее, ученые пока не называют дату, когда же их детище сможет полететь.

[ + – ] Рендер электросамолета ZEVA Aero

"Можно установить несколько небольших гребных винтов, которые позволят поднять аппарат в воздух", — сказал Матвеев.

Тем временем в Израиле разработали персональный электросамолет Air One, вмещающий пилота и пассажира. Благодаря компактным размерам и складным крыльям, транспортное средство можно будет хранить в обычном гараже для автомобилей. У модели нет толкающих двигателей, а движение вперед осуществляется за счет наклона корпуса.

Кроме того, в Китае компания HT Aero представила гибрид автомобиля и вертолета. По словам разработчиков, она сможет ездить по дорогам, а в случае необходимости расправлять крылья и лететь со скоростью до 130 км/ч.