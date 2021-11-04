Летающая тарелка для землян: в США разработали забавный электросамолет (видео, фото)
Модель сможет разгоняться до 257 км/ч и пролетать до 80 км на одном заряде батареи. А пилоту придется управлять им лежа.
Инженеры из Университета штата Вашингтон (WSU) тестируют элементы будущего персонального одноместного электрического самолета. Об этом пишет сайт учреждения.
Команда из четырех ученых основала стартап ZEVA Aero и поставила цель запустить в массовое производство самолет с нулевым выбросом углерода, а также системой вертикального взлета и посадки. Вашингтонский университет также сотрудничает со стартапом. Результатом этого сотрудничества стал рабочий прототип eVTOL, рассчитанный на полет со скоростью 257 км/ч и дистанцию до 80 км. Во время взлета модель вращает винтами, как вертолет, а затем наклоняется горизонтально и быстро летит вперед, подобно самолету. Судя по фото и видео, прототип очень напоминает "летающую тарелку".
Доцент школы машиностроения и материаловедения при университете Вашингтона Джон Стивенсон вместе с профессором Константином Матвеевым получил грант от Вашингтонского Объединенного центра инноваций в области аэрокосмических технологий JCATI, который поддерживает исследования в области аэрокосмонавтики. Эти деньги были вложены в проект, который возглавляет выпускник WSU Стивен Тиббитс.
Еще четыре студента помогают моделировать и тестировать силовую установку самолета. Джон Стивенсон создал испытательную платформу, на которой проверяют возможности винтов, их крутящий момент и эффективность. По его словам, проект придется по вкусу любому, кто пытался добраться из центра города в аэропорт и попадал в пробки.
Константин Матвеев занимается моделированием и оптимизацией движения. Ученый отметил, что человечество давно мечтает о простых в управлении личных летательных аппаратов, однако самая большая проблема при разработке таких устройств заключается в том, чтобы обеспечить достаточную тягу для отрыва от земли. Но последние годы развитие двигателей, систем управления и разработка новых сверхлегких материалов приближают инженеров к воплощению этой мечты. Тем не менее, ученые пока не называют дату, когда же их детище сможет полететь.
"Можно установить несколько небольших гребных винтов, которые позволят поднять аппарат в воздух", — сказал Матвеев.
Тем временем в Израиле разработали персональный электросамолет Air One, вмещающий пилота и пассажира. Благодаря компактным размерам и складным крыльям, транспортное средство можно будет хранить в обычном гараже для автомобилей. У модели нет толкающих двигателей, а движение вперед осуществляется за счет наклона корпуса.
Кроме того, в Китае компания HT Aero представила гибрид автомобиля и вертолета. По словам разработчиков, она сможет ездить по дорогам, а в случае необходимости расправлять крылья и лететь со скоростью до 130 км/ч.