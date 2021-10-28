Спорткар с пропеллерами. В Китае показали гибрид автомобиля и вертолета (видео)

Новый электромобиль будет прятать крылья в задней части корпуса и раскладывать их при необходимости.

Дочерняя компания XPeng, HT Aero, презентовала концепт гибрида автомобиля и вертолета. О новых особенностях проекта сообщило издание New Atlas.

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Судя по опубликованному видеоролику, летающий автомобиль получит большое лобовое стекло для панорамного обзора, а двигатель и батареи будут расположены в задней части. Позади боковых дверей установят две крышки, которые, подобно хитиновым пластинам жуков, защищают складные крылья. За вертикальный взлет и посадку машины отвечают две опоры с крупными винтами на концах — по две лопасти на каждом, а также новая система управления под названием Xpilot 4.0.

Крылья напоминают конструкцию военного вертолета Osprey, который также располагает двумя несущими винтами вращающимися в противоположных направлениях. Подобная силовая установка позволяет полностью контролировать тангаж, крен и рыскание (поворота корпуса в горизонтальной плоскости). Большие винты могут обеспечивать хороший вертикальных подъем, однако в случае выхода из строя хотя бы одного — систему нечем подстраховать, кроме заявленного разработчиками парашюта. Кроме того, показанный дизайн не предусматривает крейсерского режима, который бы двигал машину вперед, снимая нагрузку с опор.

Современные электромобили очень тяжелые из-за батарей. Tesla Model 3 примерно на 300 кг тяжелее Toyota Corolla c ДВС и бензобаком. Поэтому летающему электромобилю, на самом деле, будет не так-то просто взвить в небо.

Для сравнения, электросамолет X2 от той же HT Aero должен стать квадрокоптером, рассчитанным на двух человек. При достаточно скромных размерах разработчики обещают полеты длительностью до 35 км со скоростью до 130 км/ч на одном заряде. Аналитики задаются вопросом, как же будет летать гибридная модель, которой помимо крыльев и пропеллеров необходимы трансмиссия, подвеска, система управления и торможения для езды по дорогам?

"Страшно подумать, во что обойдется изнурительный процесс сертификации гибрида, кто-то задается вопросом, какое лицензирование потребуется, чтобы летать на нем, где угодно, кто-то размышляет о том, найдутся ли хотя бы 50 реальных покупателей для такого транспорта. И снова вздрагиваешь, представляя, сколько это может стоить", — прокомментировал New Atlas.

Ранее писали, что HT Aero планирует выпустить гибридный электромобиль уже в 2024 году. Генеральный директор компании Дели Чжао утверждает, что модель ориентирована на рядовых розничных покупателей. Проект уже получил рекордные $500 млн инвестиций в рамках первого раунда, который возглавили известные венчурные компании IDG Capital и 5Y Capital.