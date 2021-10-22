Для езды и полетов: в Китае разрабатывают гибридный электромобиль (видео)

Персональные летающие машины планируют выпустить к 2024 году и продавать розничным потребителям.

Китайская компания HT Aero разрабатывает электрические аэромобили, которые смогут и ездить, и летать. Подробности проекта приводит CNBC.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

HT Aero является дочерним предприятием Xpeng Motors, которое замахнулось на покорение воздуха. К 2024 году инженеры планируют выпустить электрический транспорт с системой вертикального взлета и посадки (eVTOL). По словам разработчиков, машина будет ездить по обычным асфальтовым дорогам, а при необходимости — подниматься на небольшую высоту (для этого компании необходимо получить сразу два сертификата).

Генеральный директор HT Aero Дели Чжао заявил, что аэромобиль ориентирован на розничных потребителей, а не на оптовых клиентов. Технологии HT Aero уже успели применить в разработке Voyager X1 и Voyager X2, которые показывала Xpeng Motors. Планируется, что электромобили будут выпускаться под брендом HT Aero и этот бренд станет частью экосистемы Xpeng.

"Мы наблюдаем интеграцию трех движущих сил интеллектуальной мобильности — революционных технологий в сфере ИИ, новых источников энергии и массового производства. Мы воспользуемся этой возможностью, беспрецедентной для современной транспортной сферы", — прокомментировал Дели Чжао.

Проект уже получил рекордные $500 млн инвестиций в рамках первого раунда, который возглавили известные венчурные компании IDG Capital и 5Y Capital. Немало денег вложила и материнская Xpeng. Среди других инвесторов — Sequoia China, Eastern Bell Capital, GGV Capital, GL Ventures и Yunfeng Capital.

Важно

Как потерять миллиард. Почему в Украине не будет завода "Фольксваген"

В июле HT Aero представила второй прототип летающего автомобиля X2, в отличии от предшественника, он способен перевозить человека. Пока неясно, конструкторы планируют приделать колеса к уже испытанным моделям или с нуля разработают летающий автомобиль, как в фильме "Назад в будущее".

Основатель Xpeng Хе Сяопенг в интервью CNBC сообщил, что летательные аппараты станут частью будущего компании. Тем не менее, такие автомобили сталкиваются с рядом препятствий на пути к эксплуатации, включая разрешение регулирующих органов на эксплуатацию.

Ранее в Израиле разработали летающий электросамолет для двух человек. Компания Air обещает, что транспорт подойдет для ежедневных персональных поездок и развлекательных путешествий. Аэротакси занимает столько же места, как и два автомобиля, а потому легко помещается в гараж — достаточно лишь сложить крылья.

Писали также, что Airbus представила аэротакси нового поколения под названием CityAirBus. В нем предусмотрены кресла для пилота и трех пассажиров.