Для їзди і польотів: у Китаї розробляють гібридний електромобіль (відео)

Персональні літальні машини планують випустити до 2024 року і продавати роздрібним споживачам.

Китайська компанія HT Aero розробляє електричні аеромобілі, які зможуть і їздити, і літати. Подробиці проєкту наводить CNBC.

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HT Aero є дочірнім підприємством Xpeng Motors, яке замахнулося на підкорення повітря. До 2024 року інженери планують випустити електричний транспорт із системою вертикального зльоту і посадки (eVTOL). За словами розробників, машина їздитиме звичайними асфальтовими дорогами, а за необхідності — підніматиметься на невелику висоту (для цього компанії необхідно отримати відразу два сертифікати).

Генеральний директор HT Aero Делі Чжао заявив, що аеромобіль орієнтований на роздрібних споживачів, а не на оптових клієнтів. Технології HT Aero вже встигли застосувати в розробці Voyager X1 і Voyager X2, які показувала Xpeng Motors. Планується, що електромобілі будуть випускатися під брендом HT Aero і цей бренд стане частиною екосистеми Xpeng.

"Ми спостерігаємо інтеграцію трьох рушійних сил інтелектуальної мобільності — революційних технологій у сфері ШІ, нових джерел енергії і масового виробництва. Ми скористаємося цією можливістю, безпрецедентною для сучасної транспортної сфери", — прокоментував Делі Чжао.

Проєкт уже отримав рекордні $500 млн інвестицій в межах першого раунду, який очолили відомі венчурні компанії IDG Capital і 5Y Capital. Чимало грошей вклала і материнська Xpeng. Серед інших інвесторів — Sequoia China, Eastern Bell Capital, GGV Capital, GL Ventures і Yunfeng Capital.

У липні HT Aero представила другий прототип літального автомобіля X2, на відміну від попередника, він здатний перевозити людей. Поки незрозуміло, конструктори планують приладнати колеса до вже випробуваних моделей чи з нуля розроблять літальний автомобіль, як у фільмі "Назад у майбутнє".

Засновник Xpeng Хе Сяопенг в інтерв'ю CNBC повідомив, що літальні апарати стануть частиною майбутнього компанії. Проте, такі автомобілі стикаються з низкою перешкод на шляху до експлуатації, враховуючи дозвіл керівних органів на експлуатацію.

Раніше в Ізраїлі розробили літальний електролітак для двох осіб. Компанія Air обіцяє, що транспорт підійде для щоденних персональних поїздок і розважальних подорожей. Аеротаксі займає стільки ж місця, як і два автомобілі, а тому легко поміщається в гараж — достатньо лише скласти крила.

Писали також, що Airbus представила аеротаксі нового покоління під назвою CityAirBus. У ньому передбачені крісла для пілота і трьох пасажирів.