Airbus запустила аэротакси CityAirBus нового поколения (видео)

По задумке, электросамолет рассчитан на нескольких человек — троих пассажиров и пилота.

Компания Airbus представила свой новый полностью электрический самолет CityAirBus. Презентация прошла на юге Франции в городе Тулуза.

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Об этом сообщает издание euronews.com.

Аэрокосмическая компания надеется, что к 2025 году футуристическая модель аэротакси появится в небе многих городов. Что касается испытательных полетов, то они стартуют в 2023 году. Модель имеет дальность полета 80 км со скоростью 120 км/ч и предназначена для обеспечения междугородного сообщения.

По словам директора по городской авиамобильности Airbus Маркуса Мэя, летающее такси изначально будет нишевым рынком, но он уверен в том, что в конечном итоге эта услуга станет доступной для всех.

"Это новая технология, как первый мобильный телефон, как первая машина", — сказал он. "Но наша цель очень и очень ясна: демократизировать ее и предоставлять услуги населению, предоставлять услуги гражданам, людям, которые живут в городах".

Самолет с нулевым уровнем выбросов может работать автономно, и такси будут пилотироваться, по крайней мере, на начальных этапах.

[ + – ] Аэротакси Airbus способно уместить троих пассажиров и пилота

"Когда общество будет готово, когда общественное признание и стандарты безопасности будут на хорошем уровне, тогда мы сможем предложить людям автономное транспортное средство, способное перевозить четырех пассажиров", — сказал Балкиз Сарихан, руководитель отдела стратегии городской воздушной мобильности (UAM) в Airbus. "Но для начала мы предлагаем такой вариант — будет три пассажира плюс один пилот".

Ранее мы сообщали о том, что калифорнийский стартап разработал электросамолет с весьма экзотической формой крыльев.