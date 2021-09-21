Крылья загребущие: в Калифорнии создали самый странный самолет в мире (фото)

Аппарат обладает скромными техническими характеристиками, однако обещает дешевые перелеты.

Команда инженеров из стартапа Craft Aerospace, которая занимается разработками в области авиастроения, презентовала новый концепт самолета с необычным дизайном. Аппарат объединил в себе конструкцию классического самолета с VTOL-технологией поворотных роторов, обеспечивающих вертикальный взлет и посадку.

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Об этом сообщает сайт научных новостей New Atlas.

Впервые об инновационной разработке калифорнийской компании Craft Aerospace стало известно в начале августа. Речь шла о разработке VTOL-аппарата, который смог бы совершать междугородние перелеты. Как утверждают разработчики, коммерческое использование новых летательных аппаратов в качестве аэротакси позволит развить межрегиональное сообщение. Кроме того, перелеты станут значительно проще, поскольку не будут требовать специальных взлетно-посадочных полос и большого штата обслуживающего персонала, а применение новых технологических решений сделает их менее энергоемкими и экологически чистыми.

Инженеры презентовали прототип с комбинацией классической конструкции фюзеляжа и новым кольцевым коробчатым двойным крылом.

[ + – ] Самолет Craft Aerospace

"Наша технология представляет комбинацию как существующих, так и новых технологий. Кольцевое коробчатое крыло построено и облетано; самолет с закрылками был построен и летал. Но эти две конструкции никогда не соединяли подобным образом в самолетах с возможностью вертикального взлета и посадки", — объяснил директор Craft Джеймс Доррис.

По задумке инженеров переднее крыло соединяется с нижней частью кабины, отклоняясь назад под вполне привычным углом. Однако на своих кончиках крылья загибаются вверх, чтобы встретиться с задними крыльями, которые соединяются с верхней частью фюзеляжа. На крыльях размещено множество вращающихся роторов, которые отвечают не только за вертикальные взлет и посадку, но и за обеспечение крейсерского полета. Они взаимодействуют с выдвигающимися закрылками, с помощью которых потоки воздуха перенаправляются в нужном направлении.

[ + – ] Конструкция крыльев аппарата Craft Aerospace

Такая конструкция имеет и ряд недостатков. Компания утверждает, что испытала такой технологический подход на небольших прототипах. Но в данном случае речь идет о 9-местном самолете, для которого вертикальный взлет и зависание — это энергоемкая задача, требующая много энергии от силовой установки. Поэтому инженеры сделали вывод, что аппарат неэффективный в полете на малые расстояния, в то время как дальние перелеты более чем оправданы.

Аппарат пока обладает посредственными характеристиками. Он имеет запас хода в 1,6 тыс. км при максимальной скорости полета 555 км/ч. Это ниже чем скорости стандартных самолетов, но инженеры утверждают, что компенсировать потраченное время можно за счет обхода аэропортов. Руководство Craft Aerospace планирует охватить 50 самых загруженных маршрутов в мире, включая "Лос-Анджелес — Сан-Франциско", "Сеул — остров Чеджу" и "Токио — Осака".

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