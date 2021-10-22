Как потерять миллиард. Почему в Украине не будет завода "Фольксваген"

Фольксваген выбирает площадку в Восточной Европе для своего нового завода по производству батарей для электромобилей. В списке стран кандидатов есть Чехия, Словакия, Венгрия, Польша. А вот Украины нет.

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А зачем им наша страна? Несколько лет назад они уже пытались войти на наш рынок. И что? Получили от ворот поворот. Когда инвестор запросил от украинских властей перечень стимулов, которые ему предлагают другие страны, ему в Киеве просто отказали. Мол, у нас для всех одинаковые правила. Да, для некоторых избранных они равнее, чем для других, но это все нюансы. Для всех остальных они должны быть равными. Ну, такая политика была тогда популярна.

Меня всегда удивляла эта позиция. Ну как можно равнять всех под одну гребенку? Возьмем тот же Фольксваген. Это 1,4 млрд дол. инвестиций. 300 тыс. автомобилей и 4,5 млрд дол. экспорта в год. Один инвестор мог сделать экспорта больше, чем вся Украина экспортирует зерна или подсолнечного масла. Всего 4 таких завода в Словакии обеспечивают экспорт в 25 млрд дол! Половину сегодняшнего экспорта Украины.

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Молчу уже про совокупный эффект для экономики в виде той же занятости и появление поставщиков для инвестора. Все это вылилось бы в колоссальное увеличение покупательской способности населения и роста ВВП.

Ведь, помимо экспорта, этот инвестор мог бы создать 5 тыс. рабочих мест на самом заводе и еще в 40-50 тыс дополнительных рабочих мест в других отраслях. Это решение вопроса безработицы одного города! Вольфсбург, самый богатый город Германии (по уровню дохода на душу населения), только потому, что там половина населения города работает на заводе Фольксваген!

Ну ок. Ладно тогда профукали. Только что мешает сейчас вернуться? У нас уже есть стимулы. Тот же закон про индустриальные парки и инвестняни.

Да, нас нет в списке и что с того? Словакию автопроизводитель тоже в свое время не рассматривал в качестве потенциального кандидата. Однако, словаки ездили, встречались с руководством компаний, убеждали, что не хуже других. И побеждали. Что мешает это делать нам?

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И когда речь идет об инвестиции в миллиард долларов, десятках тысячах рабочих мест, миллиардах экспорта в год, сотнях миллионов налогов, то я не понимаю, как в принципе можно игнорировать борьбу за такого инвестора.

Я этого не понимаю и не хочу понимать. Особенно, когда вижу, как другие, более развитые страны борются за таких инвесторов.

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