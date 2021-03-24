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"Отшить" инвестора. Как Украина потеряла Volkswagen

Два года назад Украина потеряла крупного инвестора — Фольксваген. 1,5 млрд дол инвестиций. 300 тыс автомобилей и 4,5 млрд дол экспорта в год. Один завод мог сделать экспорта больше, чем вся Украина экспортирует зерна или подсолнечного масла. Почему же мы раз за разом упускаем возможность упустить саму возможность?

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист, аналитик
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Когда я был в Дании в очень мощной местной бизнес-ассоциации, то мне хорошо запомнились слова одного матерого датского лоббиста. "Если ты в чем-то уверен, то повторяй это снова и снова. Пока тебя не начнут слышать" — говорил он. И я согласен, что есть вещи, которые нужно повторять постоянно!

Два года назад Украина потеряла крупного инвестора — Фольксваген. Даже не потеряла, а просто отшила! Инвестора не испугала коррупция в Украине. Он не просил реформы судебной системы. Он выставил очень простые условия.

Мы готовы открыть производство, если представите нам стимулы, которые нам дают в других странах: таможенные и налоговые стимулы, такие же, какие действуют в свободных экономических зонах, законопроекты поддержки отрасли, кредитование экспорта или доступ к дешевому финансированию, и понятный план долгосрочного развития отрасли электромобилей.

Ему отказали. Просто потому, что мы не выделяем отдельные отрасли и для всех компаний в Украине должны быть одинаковые условия.

Вот такая, до тупости примитивная логика.

Для всех равные условия. Плевать, что у каждого бизнеса свои особенности. Разная структура расходов. Разная маржинальность. Разный эффект для экономики государства, в конце концов.

Потому инвестора отшили. И потеряли 1,5 млрд дол инвестиций. 300 тыс автомобилей и 4,5 млрд дол экспорта в год.

Это всего один инвестор. Один завод мог сделать экспорта больше, чем вся Украина экспортирует зерна или подсолнечного масла. Уже молчу о том, что такой завод может обеспечить заказами примерно 200-300 компаний-поставщиков среднего и малого бизнеса. 

Кумулятивное влияние занятости и появление поставщиков для инвестора вылилось бы в колоссальное увеличение покупательской способности населения и рост ВВП. И каждое созданное рабочее место на таком заводе привело бы к созданию еще 10 рабочих мест в других отраслях. 

Напомню, что несколько таких инвесторов создают и держат экономики целых стран, таких, как Венгрия или Словакия.

Также молчу о том, что это не единичный пример, когда у нас отшили крупного инвестора. Можно вспомнить, как директор Пежо-Ситроен хотел встретится с премьер-министром Юлией Тимошенко, но ему отказали… и они завод открыли в России. 

Примеров много, но, в основном, о них знают лишь единицы.

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Хотя, после боя руками не машут. Зачем говорить про упущенные возможности? Давайте лучше поговорим про современные возможности.

Недавно Фольксваген объявил, что к 2025 году электромобили будут составлять 50% продаж, а к 2030 уже 80%. А это значит, что компания будет инвестировать в новое производство.

Это лишний повод возобновить переговоры и попробовать снова пытаться их заинтересовать.

Вот, только, к сожалению, я так и не вижу подвижек в этом направлении. Как всегда, впрочем. В Украине не упустят возможности упустить саму возможность.

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Публикуется с согласия автора.