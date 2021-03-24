"Отшить" инвестора. Как Украина потеряла Volkswagen

Когда я был в Дании в очень мощной местной бизнес-ассоциации, то мне хорошо запомнились слова одного матерого датского лоббиста. "Если ты в чем-то уверен, то повторяй это снова и снова. Пока тебя не начнут слышать" — говорил он. И я согласен, что есть вещи, которые нужно повторять постоянно!

Два года назад Украина потеряла крупного инвестора — Фольксваген. Даже не потеряла, а просто отшила! Инвестора не испугала коррупция в Украине. Он не просил реформы судебной системы. Он выставил очень простые условия.

Мы готовы открыть производство, если представите нам стимулы, которые нам дают в других странах: таможенные и налоговые стимулы, такие же, какие действуют в свободных экономических зонах, законопроекты поддержки отрасли, кредитование экспорта или доступ к дешевому финансированию, и понятный план долгосрочного развития отрасли электромобилей.

Ему отказали. Просто потому, что мы не выделяем отдельные отрасли и для всех компаний в Украине должны быть одинаковые условия.

Вот такая, до тупости примитивная логика.

Для всех равные условия. Плевать, что у каждого бизнеса свои особенности. Разная структура расходов. Разная маржинальность. Разный эффект для экономики государства, в конце концов.

Потому инвестора отшили. И потеряли 1,5 млрд дол инвестиций. 300 тыс автомобилей и 4,5 млрд дол экспорта в год.

Это всего один инвестор. Один завод мог сделать экспорта больше, чем вся Украина экспортирует зерна или подсолнечного масла. Уже молчу о том, что такой завод может обеспечить заказами примерно 200-300 компаний-поставщиков среднего и малого бизнеса.

Кумулятивное влияние занятости и появление поставщиков для инвестора вылилось бы в колоссальное увеличение покупательской способности населения и рост ВВП. И каждое созданное рабочее место на таком заводе привело бы к созданию еще 10 рабочих мест в других отраслях.

Напомню, что несколько таких инвесторов создают и держат экономики целых стран, таких, как Венгрия или Словакия.

Также молчу о том, что это не единичный пример, когда у нас отшили крупного инвестора. Можно вспомнить, как директор Пежо-Ситроен хотел встретится с премьер-министром Юлией Тимошенко, но ему отказали… и они завод открыли в России.

Примеров много, но, в основном, о них знают лишь единицы.

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Хотя, после боя руками не машут. Зачем говорить про упущенные возможности? Давайте лучше поговорим про современные возможности.

Недавно Фольксваген объявил, что к 2025 году электромобили будут составлять 50% продаж, а к 2030 уже 80%. А это значит, что компания будет инвестировать в новое производство.

Это лишний повод возобновить переговоры и попробовать снова пытаться их заинтересовать.

Вот, только, к сожалению, я так и не вижу подвижек в этом направлении. Как всегда, впрочем. В Украине не упустят возможности упустить саму возможность.

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