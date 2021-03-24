"Відшити" інвестора. Як Україна втратила Volkswagen

Коли я був у Данії в дуже потужній місцевій бізнес-асоціації, то мені добре запам'яталися слова одного досвідченого данського лобіста. "Якщо ти в чомусь впевнений, то повторюй це знову і знову. Поки тебе не почнуть чути" — говорив він. І я згоден, що є речі, які потрібно повторювати постійно!

Два роки тому Україна втратила великого інвестора — Фольксваген. Навіть не втратила, а просто відшила! Інвестора не злякала корупція в Україні. Він не просив реформи судової системи. Він виставив дуже прості умови.

Ми готові відкрити виробництво, якщо представите нам стимули, які нам дають в інших країнах: митні та податкові стимули, такі ж, які діють у вільних економічних зонах, законопроекти підтримки галузі, кредитування експорту або доступ до дешевого фінансування, і зрозумілий план довгострокового розвитку галузі електромобілів.

Йому відмовили. Просто тому, що ми не виділяємо окремі галузі і для всіх компаній в Україні повинні бути однакові умови.

Ось така примітивна до тупості логіка.

Для всіх рівні умови. Плювати, що в кожного бізнесу свої особливості. Різна структура витрат. Різна маржинальність. Різний ефект для економіки держави зрештою.

Тому інвестора відшили. І втратили 1,5 млрд дол інвестицій., 300 тис автомобілів і 4,5 млрд дол експорту в рік.

Це всього один інвестор. Один завод міг зробити експорту більше, ніж уся Україна експортує зерна або соняшникової олії. Уже мовчу про те, що такий завод може забезпечити замовленнями приблизно 200-300 компаній-постачальників середнього і малого бізнесу.

Кумулятивний вплив зайнятості і поява постачальників для інвестора вилилися б у колосальне збільшення купівельної спроможності населення і зростання ВВП. І кожне створене робоче місце на такому заводі призвело б до створення ще 10 робочих місць в інших галузях.

Нагадаю, що кілька таких інвесторів створюють і тримають економіки цілих країн, таких як Угорщина чи Словаччина.

Також мовчу про те, що це не поодинокий приклад, коли в нас відшили великого інвестора. Можна згадати, як директор Пежо-Сітроен хотів зустрітися з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, але йому відмовили... і вони завод відкрили в Росії.

Прикладів багато, але в основному про них знають лише одиниці.

Важливо

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Хоча після бою руками не махають. Навіщо говорити про втрачені можливості? Краще поговорімо про сучасні можливості.

Нещодавно Фольксваген оголосив, що до 2025 року електромобілі становитимуть 50% продажів, а до 2030 вже 80%. А це означає, що компанія буде інвестувати в нове виробництво.

Це зайвий привід відновити переговори і спробувати знову намагатися їх зацікавити.

Ось тільки, на жаль, я так і не бачу зрушень у цьому напрямі. Як завжди в принципі. В Україні не втратять можливості втратити саму можливість.

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Публікується за згодою автора.