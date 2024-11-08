Чому Трамп не боїться Путіна: назріває поєдинок двох раціональних неадекватів

Однією з ключових переваг Трампа вважаю його імпульсивність та непередбачуваність.

В книзі по теорії ігор Нейлбаффа та Діксіта такий набір якостей є чудовим набором для реалізації стратегії під назвою — ірраціональна раціональність. Коли ірраціональна поведінка використовується для досягнення раціональних цілей. Бо для максимальної ефективності цієї ірраціональної поведінки, вона має виглядати дуже переконливо та бути підкріпленою відповідним іміджем.

Ну, наприклад, всіх людей кавказької національності вважають імпульсивними, неадекватними та готовими вбити за невелику образу. Це сформований роками імідж, який самі кавказці використовують, щоб залякувати людей і досягати своїх цілей. До речі, росіяни також використовують імідж кадирівців для залякування

І переконливість цього іміджу настільки висока, що рідко хто наважується це перевіряти.

Важливо

Чи "зіллють" США Україну? Наскільки реальний песимістичний сценарій із примусом до миру

І хоча це — приклад з повсякденного життя, але все так само працює на міждержавному рівні.

Чому західні країни бояться Путіна? Не тому, що в нього є ядерна кнопка. В них вона теж є. А тому, що він демонструє готовність її застосувати, показуючи, що йому плювати на кількість ВЛАСНИХ жертв, які будуть від удару у відповідь. В той же час, Захід не готовий до такого розміну.

Тут Путін також застосовує прийом "ірраціональної раціональності", щоб досягнути своїх цілей. І для того, щоб ця стратегія спрацювала, то треба, щоб твої супротивники були обережними, нерішучими та боялись втратити, те що вони мають. Байден та всі європейські лідери були саме такими.

І ось тут Трамп є тою людиною, яка вміє грати в цю гру не гірше Путіна.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо