Пекло для інноваторів. Чому в Україні не буде свого Маска

Знаєте чому в Україні не буде свого Маска?

В Абу-Дабі в ці дні проходила міжнародна військова виставка. І на ній хлопці з України презентували броньований електромобіль-амфібію.

Ось тільки виробляється цей електромобіль не в Україні, а в ОАЕ.

Спочатку вони хотіли вибрати Україну, але тут їхній проект не викликав інтересу.

Тут на них дивилися, як на інопланетян. Вони не змогли знайти фінансування. Банки не кредитують такі проекти. Інвесторів теж вдень з вогнем не знайдеш.

А скільки потрібно дати хабарів, щоб просто створити виробництво? А інфраструктура, а комунікації?

Щоб створити в Україні такий бізнес, потрібно пройти 9 кіл пекла. Тому навіть внутрішній інвестор біжить з України. Біжить до країн, де таких проблем немає. Туди, де допоможуть з фінансами. Де його чекають із зустрічними обіймами. Де допоможуть знайти землю і навіть побудують інфраструктуру.

Тільки для того, щоб такі винахідники займалися інноваціями, а не витрачали час і сили на проблеми, які пов'язані зі своїм основним бізнесом.

І в той час, як інші країни виграють боротьбу за таких хлопців, ми їх втрачаємо. І ми втрачаємо не просто виробника. Ми втрачаємо шанс встигнути за новою економікою, що формується!

Адже в конкретному випадку все це відбувається, коли перспективи розвитку електромобілів не викликають ні в кого сумніву! А інвестори готові розкуповувати акції компаній виробників електромобілів.

Тому в Україні ніколи не буде свого Маска! Просто його поява тут нікому не потрібна!

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.