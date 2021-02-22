Украинские конструкторы показали гибридный бронеавтомобиль "Шторм" на IDEX-2021 (видео)

Новинка способна передвигаться как по воде, так и по земле. Прототип способен беспрерывно работать от 18 до 36 часов.

На международной выставке вооружения IDEX-2021 команда конструкторов бронетехники Александра Кузнецова представила необычную технику "Шторм". Об этом сообщает "Гордон".

"Шторм" — это автомобиль с электрическим двигателем, гусеницами, броней из Финляндии и максимальной скоростью до 140 км\ч. Автомобиль способен передвигаться как по земле, так и на воде.

Работу над проектом разработчики начали еще 2 года назад в Киеве, но прототип не удалось достроить из-за отсутствия средств на разработку. Поэтому команда переехала в Объединенные Арабские Эмираты, где работает в свободной экономической зоне совместно с Streit Group.

"Это первый в мире гибридный многофункциональный бронированный автомобиль, который работает на электродвигателе и способен плавать. Он способен выдержать волну до 1,5 метра. По песку транспорт может развивать скорость до 140 км/ч и работать без остановок от 18 до 36 часов. Подзарядка электрического аккумулятора в дороге обеспечивает дизельный генератор", — заявил глава команды конструкторов Александр Кузнецов.

Основные цели, которые способен выполнять "Шторм":

Переброска десанта

Поддержка береговой охраны

Доставка груза

Обеспечивание медпомощи

Автомобиль использует амортизаторы, которые способны выдерживать до 65 тонн. Гусеницы разработаны и изготовлены под заказ компанией в Шарджи, она имеет модульное строение, что позволяет удешевить ее эксплуатационную стоимость до 70%.

По словам разработчиков, автомобиль вызвал интерес на выставке. В планах у них доработать имеющейся образец вооружения и провести тестирования. Автомобиль в дальнейшем должен полностью погружаться под воду.

"Также мы хотим установить на автомобиль вооружение — пулемет, противотанковую систему "Сармат". Спрос на такие машины большой, поэтому мы планируем запускать серийное производство", — подытожил Кузнецов.

IDEX 2021 — выставка вооружения в Абу-Даби. В ней принимают участие большое количество стран со всего мира. В этом году в выставке принимают участие делегации из 59 стран.

Напомним, на выставке ранее Укроборонпром показал беспилотник "Сокол-300", а также БТР4-МВ1 — новую модификацию БТР-4.