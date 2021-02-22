Українські конструктори показали гібридний бронеавтомобіль "Шторм" на IDEX-2021 (відео)

Новинка здатна пересуватися як по воді, так і по землі. Прототип здатний безперервно працювати від 18 до 36 годин.

На міжнародній виставці озброєння IDEX-+2021 команда конструкторів бронетехніки Олександра Кузнєцова представила незвичайну техніку "Шторм". Про це повідомляє "Гордон".

"Шторм" — це автомобіль з електричним двигуном, гусеницями, бронею з Фінляндії і максимальною швидкістю до 140 км \ год. Автомобіль здатний пересуватися як по землі, так і на воді.

Роботу над проектом розробники почали ще 2 роки тому в Києві, але прототип не вдалося добудувати через відсутність коштів на розробку. Тому команда переїхала в Об'єднані Арабські Емірати, де працює у вільній економічній зоні спільно з Streit Group.

"Це перший у світі гібридний багатофункціональний броньований автомобіль, який працює на електродвигуні і здатний плавати. Він здатний витримати хвилю до 1,5 метра. По піску транспорт може розвивати швидкість до 140 км/год і працювати без зупинок від 18 до 36 годин. Підзарядку електричного акумулятора в дорозі забезпечує дизельний генератор", — заявив голова команди конструкторів Олександр Кузнєцов.

Основні цілі, які здатний виконувати "Шторм":

перекидання десанту

підтримка берегової охорони

доставлення вантажу

забезпечення меддопомоги

Автомобіль використовує амортизатори, які здатні витримувати до 65 тонн. Гусениці розроблені і виготовлені на замовлення компанією в Шарджі, вона має модульну будову, що дозволяє здешевити її експлуатаційну вартість до 70%.

За словами розробників, автомобіль викликав інтерес на виставці. У планах у них доопрацювати наявний зразок озброєння і провести тестування. Автомобіль у подальшому повинен повністю занурюватися під воду.

"Також ми хочемо встановити на автомобіль озброєння — кулемет, протитанкову систему "Сармат". Попит на такі машини великий, тому ми плануємо запускати серійне виробництво", — підсумував Кузнєцов.

IDEX 2021 — виставка озброєння в Абу-Дабі. У ній беруть участь велика кількість країн зі всього світу. Цього року у виставці беруть участь делегації з 59 країн.

Нагадаємо: на виставці раніше Укроборонпром показав безпілотник "Сокіл-300", а також БТР-4-МВ1 — нову модифікацію БТР-4.