Ад для инноваторов. Почему в Украине не будет своего Илона Маска

Знаете почему в Украине не будет своего Маска?

В Абу-Даби в эти дни проходила международная военная выставка. И на ней парни из Украины презентовали бронированный электромобиль-амфибию.

Вот, только, производится этот электромобиль не в Украине, а там же, в ОАЭ.

Вначале они хотели выбрать Украину, но здесь их проект не вызвал интереса.

Здесь на них смотрели, как на инопланетян. Они не смогли найти финансирование. Банки не кредитуют такие проекты. Инвесторов тоже днем с огнем не сыщешь.

А сколько нужно дать взяток, чтобы просто создать производство? А инфраструктура, а коммуникации?

Чтобы создать в Украине такой бизнес, нужно пройти 9 кругов ада. Потому даже внутренний инвестор бежит из Украины. Бежит в страны, где таких проблем нет. Туда, где помогут с финансами. Где его ждут с распростертыми объятиями. Где помогут найти землю и даже построят инфраструктуру.

Только для того, чтобы такие изобретатели занимались инновациями, а не тратили время и силы на проблемы, не связанные с их основным бизнесом.

И в то время, как другие страны выигрывают борьбу за таких ребят, мы их теряем. И мы теряем не просто производителя. Мы теряем шанс вклиниться в новую формирующуюся экономику!

Ведь, в конкретном случае, все это происходит, когда перспективы развития электромобилей не вызывают ни у кого сомнения! А инвесторы готовы раскупать акции компаний производителей электромобилей.

Поэтому в Украине никогда не будет своего Маска! Просто его появление здесь никому не нужно!

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