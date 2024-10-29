Кому допоможе тисяча від Зеленського? Чого хоче домогтися влада і що цьому заважає

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Чим відрізняється роздавання гречки чи продуктових наборів перед виборами від роздачі 1000 грн?

Та нічим.

В обох випадках відбувається стимулювання виробництва, але чомусь це ніяк не впливає на економічний розвиток.

А знаєте, чому? Спробую пояснити.

Так, дійсно, однією з головних проблем нашої економіки є слабкий внутрішній попит, який зумовлений низьким середнім рівнем доходів населення. І найпростішим рішенням тут може бути виділення грошей із бюджету на посилення цього попиту. І теоретично, можна з бюджету виділяти не тисячу, а 5 тисяч гривень. І не разово, а щомісяця.

Так чому ж це не спрацює?

Почнемо з того, що сама сума є невеликою, тому піде на товари, де українські підприємства й так контролюють левову частину ринку. Наприклад, до 2014 року головним конкурентом української книги були російські видавництва. Зараз це питання вирішено забороною ввезення російських книг і зростанням популярності саме україномовних видань. Фактично це відродило саме книговидавництво.

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Чи простимулює ця 1000 грн додатковий попит на книги? Малоймовірно. Бо ті, хто купував книги раніше, і продовжать їх купувати. І цілком ймовірно, що ця тисяча призведе до "ефекту витіснення". Бо хтось вирішить: для чого мені витрачати власні кошти на якусь книжку, якщо я можу їх витратити з отриманої тисячі?

Аналогічний ефект витіснення відбудеться в інших сферах. Якщо комусь будуть потрібні квитки на "Укрзалізницю" чи квитки на культурні заходи, то він купить їх з тієї тисячі. А зекономлені гроші витратить на щось інше.

Плюс також "ефект витіснення" повністю нівелює економічний ефект "збільшення виробництва", заради якого і мав би запускатися цей механізм.

Можна припустити також, що в деяких сферах відбудеться "збільшення виробництва". Ну, умовно, хтось через дорогі квитки в УЗ не часто користувався цим транспортом. А ця тисяча дозволить зробити йому додаткові поїздки. Як це вплине на економічну активність? Та ніяк.

І останнє. Саме через розмитість понять "купівлі товарів та послуг українського виробництва" ініціатива економічно нежиттєздатна. Тому що там підтримується не системоутворювальні галузі та напрями виробництва, а, швидше, залежні від системоутворювальних. І якийсь час завдяки таких вливанням можна штучно утримувати вищі обороти в цих галузях, але як тільки пігулки закінчаться, то вся система обрушиться.

І, якщо підсумувати, в умовах обмежених ресурсів — це найбездарніше використання коштів.

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