Обыкновенное чудо. Почему у Словакии получилось стать одним из лидеров мирового автопрома

Как Словакия создавала свою автомобильную промышленность?

Все производство авто в Словакии обеспечивают четыре крупных производителя: Peugeot Citroen (315 тыс авто), KIA (340 тыс авто), Volkswagen (390 тыс авто), Jaguar Land Rover (300 тыс).

В общей сложности, это позволяет сейчас выйти на объем производства в 1,3 млн авто ежегодно (в 2019 — произвели 1,1 млн авто).

Как эти заводы появились в Словакии?

Фольксваген — это "браунфилд"- инвестиции — то есть, покупка готового завода. Киа, Пежо-Ситроен, Ягуар это "гринфилд"- инвестиции — создание завода с нуля.

С Фольксваген государство не прикладывало особых усилий. В 1991 немцы приобрели словацкого производителя авто BAZ.

Однако, в дальнейшем правительство сыграло ключевую роль в привлечении инвесторов. И если бы не их усилия, то не видела бы Словакия этих производителей, как своих ушей.

В 2001 году при министерстве экономики Словакии было создано Словацкое агенство по развитию инвестиций и торговли (SARIO). Именно оно отвечало за привлечение инвестиций в страну.

Когда Пежо-Ситроен в 2002 планировал открыть завод в Восточной Европе, то Словакия и Польша попали в short-list производителя, что по сути значило "или здесь, или там". На начальном этапе это ничего не значило, так как более реальным кандидатом была Польша.

Однако, активная роль правительства и предоставление гранта в размере 160 млн евро изменили решение французов в пользу Словакии.

В случае с КИА, Словакия даже не попала в short-list. Изначально корейцы смотрели на Чехию или на Венгрию. Сама же с Словакия являлась не заслуживающим доверия кандидатом.

Тем не менее, министр экономики Словакии лично поехал в Корею, чтобы встретится с руководством KIA и сделать предложение в виде гранта от правительства. Это предложение позволило Словакии включится в борьбу.

Далее, процесс борьбы за инвестора не отличался от обычного аукциона: кто даст больше.

В ЕС действует лимит на государственную помощь для инвесторов (15% от размера инвестиций). Потому, достигнув этих лимитов, страны начали предлагать инвесторам другие "пряники": строительство железнодорожного терминала, больница, университетские программы подготовки, реконструкция аэропорта, отдельное шоссе, образование для детей на английском.

Поскольку Словакия предложила самые привлекательные стимулы, то КИА выбрала эту страну.

Также интересен кейс Ягуара. Компания смотрела площадки в Европе и Мексике. Изначально Мексика была в приоритете. Решающим фактором выбора Словакии являлась государственная помощь инвестору в размере 125 млн евро. Еврокомиссия даже провела спецрасследование этого проекта, гвыяснив, что без помощи государства словаки бы не выиграли этого тендера.

Вот так, не имея своих крупных производителей, словаки стали мировыми лидерами по производству авто на душу населения, и даже обогнали Германию и Японию по этому показателю! Япония производит 77 авто на 1000 человек. Германия — 62 авто. А Словакия — 200!

Словакия маленькая страна, и такой объем производства авто им просто не нужен, все это идет на экспорт. Обьем словацкого автоэкспорта составляет сегодня 21,5 млрд дол.

За 20 лет Словакия:

Экспорт авто увеличила в 12 раз — с 1,8 млрд до 21,6 млрд;

Экспорт автозапчастей в 13,5 раз — с 0,4 млрд до 5,43 млрд;

Видео-дисплеев и мониторов в 90 раз — с 56 млн до 5,06 млрд;

Радио-вещательного оборудования в 1000 раз — с 4 млн до 4 млрд!;

Для сравнения, достижения Украины за тот же период времени:

Экспорт кукурузы вырос в 200 раз — с 17 млн до 3,5 млрд;

Экспорт пшеницы в 71 раз — с 43 млн до 3,1 млрд;

Однако, чтобы заработать 3 млрд от экспорта пшеницы, у нас используется 7 млн гектаров земли. Понятно, что на экспорт идет где-то половина общего производства, но это не сильно меняет картину.

Для того, чтобы Словакии заработать 21,6 млрд на экспорте авто, было достаточно построить 4 завода — Volksvagen, Peugeot Citroen, KIA, Jaguar.

Уже не знаю, как более наглядно показать ущербность текущей экономической модели Украины.

Именно это находит отражение в низких зарплатах, низких доходах бюджета, неспособности финансирования многих расходов, в том числе, и пенсий, образования и здравоохранения.

Это так же приводит к высокой зависимости от кредитов. К массовой эмиграции. Потому, как сельское хозяйство может обеспечить работой всего 2 млн человек. Еще столько же будут работать в сфере услуг. А остальные -пожалуйте на выход!

Ну, как еще объяснить, что это путь в никуда?

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