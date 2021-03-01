Звичайне диво. Чому в Словаччини вийшло стати одним з лідерів світового автопрому

Як Словаччина створювала свою автомобільну промисловість?

Усе виробництво авто в Словаччині забезпечують чотири великі виробники: Peugeot Citroen (315 тис авто), KIA (340 тис авто), Volkswagen (390 тис авто), Jaguar Land Rover (300 тис).

У цілому це дозволяє наразі вийти на обсяг виробництва в 1,3 млн авто щорічно (у 2019 — виготовили 1,1 млн авто).

Як ці заводи з'явилися в Словаччині?

Фольксваген — це "браунфілд" — інвестиції — тобто покупка готового заводу. Кіа, Пежо-Сітроен, Ягуар це "грінфілд" — інвестиції — створення заводу з нуля.

До Фольксвагену держава не прикладала особливих зусиль. У 1991 німці придбали словацького виробника авто BAZ.

Однак, у подальшому уряд зіграв ключову роль у залученні інвесторів. І якби не їхні зусилля, то не бачила б Словаччина цих виробників, як своїх вух.

У 2001 році при міністерстві економіки Словаччини було створено Словацьке агентство з розвитку інвестицій і торгівлі (SARIO). Саме воно відповідало за залучення інвестицій у країну.

Коли Пежо-Сітроен у 2002 планував відкрити завод у Східній Європі, то Словаччина і Польща потрапили в short-list виробника, що, по суті, означало "або тут, або там". На початковому етапі це нічого не значило, оскільки більш реальним кандидатом була Польща.

Однак, активна роль уряду і надання гранту в розмірі 160 млн євро змінили рішення французів на користь Словаччини.

У випадку з КІА Словаччина навіть не потрапила в short-list. Спочатку корейці дивилися на Чехію чи на Угорщину. Сама ж Словаччина тоді не заслуговувала довіри.

Проте, міністр економіки Словаччини особисто поїхав до Кореї, щоб зустрітися з керівництвом KIA і зробити пропозицію у вигляді гранту від уряду. Ця пропозиція дозволила Словаччині почати боротьбу.

Далі процес боротьби за інвестора не відрізнявся від звичайного аукціону: хто дасть більше.

У ЄС діє ліміт на державну допомогу для інвесторів (15% від розміру інвестицій). Тому, досягнувши цих лімітів, країни почали пропонувати інвесторам інші "пряники": будівництво залізничного терміналу, лікарня, університетські програми підготовки, реконструкція аеропорту, окреме шосе, освіту для дітей англійською.

Оскільки Словаччина запропонувала найпривабливіші стимули, то КІА вибрала цю країну.

Також цікавий кейс Ягуара. Компанія дивилася майданчики в Європі і Мексиці. Спочатку Мексика була в пріоритеті. Вирішальним фактором вибору Словаччини була державна допомога інвестору в розмірі 125 млн євро. Єврокомісія навіть провела спецрозслідування цього проекту, зʼясувавши, що без допомоги держави словаки не виграли б цього тендеру.

Ось так, не маючи своїх великих виробників, словаки стали світовими лідерами з виробництва авто на душу населення, і навіть обігнали Німеччину і Японію за цим показником! Японія виробляє 77 авто на 1000 чоловік. Німеччина — 62 авто. А Словаччина — 200!

Словаччина маленька країна, і такий обсяг виробництва авто їм просто не потрібен, усе це йде на експорт. Об'єм словацького автоекспорту становить сьогодні 21,5 млрд дол.

За 20 років Словаччина:

Експорт авто збільшила у 12 разів — з 1,8 млрд до 21,6 млрд;

Експорт автозапчастин у 13,5 разів — з 0,4 млрд до 5,43 млрд;

Відео-дисплеїв і моніторів у 90 разів — з 56 млн до 5,06 млрд;

Радіо-мовного обладнання в 1000 разів — з 4 млн до 4 млрд!;

Для порівняння досягнення України за той же період часу:

Експорт кукурудзи зріс у 200 разів — з 17 млн до 3,5 млрд;

Експорт пшениці в 71 разів — з 43 млн до 3,1 млрд;

Однак, щоб заробити 3 млрд від експорту пшениці, у нас використовується 7 млн гектарів землі. Зрозуміло, що на експорт йде десь половина загального виробництва, але це не сильно змінює картину.

Для того, щоб Словаччина заробила 21,6 млрд на експорті авто, було досить побудувати 4 заводи — Volksvagen, Peugeot Citroen, KIA, Jaguar.

Уже не знаю, як більш наочно показати ущербність поточної економічної моделі України.

Саме це знаходить відображення в низьких зарплатах, низьких доходах бюджету, нездатності фінансування багатьох витрат, у тому числі і пенсій, освіти та охорони здоров'я.

Це так само призводить до високої залежності від кредитів. До масової еміграції. До того, як сільське господарство може забезпечити роботою всього 2 млн чоловік. Ще стільки ж будуть працювати у сфері послуг. А решта, мабуть, на вихід!

Ну, як ще пояснити, що це шлях у нікуди?

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.