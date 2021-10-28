Спорткар з пропелерами. У Китаї показали гібрид автомобіля та вертольота (відео)

Новий електромобіль ховатиме крила в задній частині корпусу і розкладатиме їх за потреби.

Дочірня компанія XPeng, HT Aero, презентувала концепт гібрида автомобіля та вертольота. Про нові особливості проекту повідомило видання New Atlas.

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Судячи з опублікованого відеоролика, автомобіль, що літає, отримає велике лобове скло для панорамного огляду, а двигун і батареї будуть розташовані в задній частині. Позаду бічних дверей встановлять дві кришки, які, подібно до хітинових пластин жуків, захищають складні крила. За вертикальний зліт та посадку машини відповідають дві опори з великими гвинтами на кінцях — по дві лопаті на кожному, а також нова система керування під назвою Xpilot 4.0.

Крила нагадують конструкцію військового вертольота Osprey, який також має у своєму розпорядженні два опорні гвинти, що обертаються в протилежних напрямках. Подібна силова установка дозволяє повністю контролювати тангаж, крен та рискання (повороту корпусу в горизонтальній площині). Великі гвинти можуть забезпечувати хороший вертикальний підйом, проте у разі виходу з ладу хоча б одного — систему нічим підстрахувати, окрім заявленого розробниками парашута. Крім того, показаний дизайн не передбачає крейсерського режиму, який рухав би машину вперед, знімаючи навантаження з опор.

Сучасні електромобілі дуже важкі через батареї. Tesla Model 3 приблизно на 300 кг важчий за Toyota Corolla c ДВС і бензобаком. Тому електромобіль, що літає, насправді, не так просто підняти в небо.

Для порівняння, електролітак X2 від тієї ж HT Aero має стати квадрокоптером, розрахованим на двох людей. За досить скромних розмірів розробники обіцяють польоти тривалістю до 35 км зі швидкістю до 130 км/год на одному заряді. Аналітики запитують, як саме літатиме гібридна модель, якій крім крил і пропелерів необхідні трансмісія, підвіска, система управління та гальмування для їзди дорогами?

"Страшно подумати, у що обійдеться виснажливий процес сертифікації гібрида, хтось ставить питання, яке ліцензування знадобиться, щоб літати на ньому, де завгодно, хтось розмірковує про те, чи знайдуться хоча б 50 реальних покупців для такого транспорту. І знову здригається, уявляючи, скільки це може коштувати", — прокоментував New Atlas.

Раніше писали, що HT Aero планує випустити гібридний електромобіль вже у 2024 році. Генеральний директор компанії Делі Чжао стверджує, що модель орієнтована на пересічних роздрібних покупців. Проект уже отримав рекордні $500 млн інвестицій у межах першого раунду, який очолили відомі венчурні компанії IDG Capital та 5Y Capital.