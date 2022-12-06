Создан электросамолет "для избранных": разгонится до 808 км/ч, пролетит 29 тыс. км

Чуть более высокую скорость имеют разве что авиалайнеры. Высота полета составит максимум 3 км.

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Аппарат eVTOL Ranger от американского стартапа Aura Aerospace сможет развить феноменальные скорость и дальность полета, пишет издание interestingengineering.com.

Летательный аппарат имеет 8 винтов (по 4 на передней и задней части крыльев), умещает 5 человек (4 пассажира и пилот). В салоне найдется место для санузла и камбуза. В движение его приводят два турбовентиляторных реактивных двигателя. Когда электросамолет поднимается в воздух, его крылья из горизонтального положения переходят в вертикальное, размах при этом составляет 23 м. Набирая скорость, eVTOL выдвигает специальные понтоны, чтобы накрыть винты, снизив сопротивление.

Инженеры, работающие над созданием Ranger утверждают, что устройство сможет разгоняться до 0,66 Маха (808 км/ч). Чуть более высокую скорость имеют разве что авиалайнеры, пишет издание и добавляет, что высота полета составит максимум 3 км, тогда как самолеты поднимаются на высоту более 9 км.

[ + – ] eVTOL Ranger

Разработчики также обещают максимальное время полета 22 ч и максимальную дальность 18 тыс. км. При этом устройство не является полностью электрическим, оно гибридное, так как будет оснащаться топливным баком. По задумке, владелец аппарата должен будет использовать экологичное авиатопливо. СМИ сравнило дальность полета Ranger и Airbus A380. Оказалось, что дальность второго судна меньше — 14,8 тыс. км. Топливный бак подстрахует тогда, когда разрядится аккумулятор.

"Несмотря на использование технологии eVTOL, Ranger концептуально гораздо больше похож на бизнес-джет сверхдальнего радиуса действия, чем на воздушное такси", — отметили журналисты.

Ранее мы сообщали о том, что компания Vertical Aerospace тестирует свой электросамолет, управляемый пилотом.