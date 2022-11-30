У Греції запустили в небо перший вітчизняний дрон Talos: що про нього відомо (відео)

Розробники успішно підняли та приземлили безпілотний літак, зібравши дані для його покращення.

Related video

Компанія SAS Tech запустила у політ перший у Греції безпілотник під назвою Talos. Пресслужба опублікувала ролик і розповіла подробиці у Instagram.

Під час випробувань грецький безпілотний літак злетів, якийсь час покружляв над полем, а потім приземлився за допомогою колісного шасі. Судячи з ролика, команда SAS Tech за допомогою спеціальних датчиків зібрала телеметричні дані, щоб вивчити аеродинамічні властивості апарата та покращити їх під час подальшої роботи.

"Хочемо довести, що ми маємо сили зробити щось інноваційне, що стосується безпілотного транспорту в Греції, у той час, коли про цю технологію мало хто чув", — наголошується в описі відео.

Характеристики Talos:

довжина — 4,4 м;

швидкість — 180 км/год;

радіус дії зв'язку — близько 500 км;

вантажопідйомність — до 200 кг.

Видання GreekCityTimes пише, що в Греції зараз діють кілька програм з розробки дронів, які швидко розвиваються. Країна намагається відновити баланс у регіоні Егейського моря на тлі загострення відносин із Туреччиною, відомою своїми військовими безпілотниками, наприклад, Bayrakter TB-2. Греція також може отримати американські БПЛА, які значно посилять її армію.

Раніше писали, що в Греції інженер створив антидронову систему Minotaur для боротьби з БПЛА. За словами винахідника Костаса Соукоса, роботизована платформа використовує потужний лазер, щоб засліплювати чи знищувати безпілотники у небі.

Нещодавно турецька компанія Baykar вперше вивела безпілотник Kizilelma на злітну смугу. Перший випробувальний політ інженери планують провести у 2023 році, а поки вони перевіряють працездатність двигунів, гальм, паливних баків та інших систем.